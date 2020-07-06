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    Фан

    [Итоги] Победители конкурса о летних приключениях!

    6 июля 2020
    Кот-император
    06.07.2020
    28553
    1 минут на чтение
    [Итоги] Победители конкурса о летних приключениях!

    Друзья, пришло время подвести итоги творческого конкурса, в котором вы рассказывали о летних приключениях!

    Наши трое судей посчитали, что многие из ваших рассказов могут лечь в основу приключений настольных ролевых игр — вроде «Тайны эхосферы». Настолько ваши истории вышли интересными!

    Мы выбрали одного победителя и ещё двоих финалистов, чьи рассказы в вошли в субъективный топ-3 судей. Победитель, как и указано, получит стартовый набор настольной ролевой игры «Тайны эхосферы», набор закладок и комплект фишек, а финалисты — промо-купоны на 300 рублей на сайте издательства.

    • Победитель: Магеррам Зейналов (история про кунг-фу)
    • Финалист: Радик Кафетуллов («Время приключений»)
    • Финалист: Владимир Сахненко (история про «закидушку»)

    Поздравляем! Мы уже связываемся с победителями. Набор игры передадим как только его напечатают, а промо-купоны отправим сразу.

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    Кот-император
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