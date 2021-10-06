    64
    Игры | Настольные игры
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021

    6 октября 2021
    06.10.2021
    19583
    11 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    В последние месяцы наш дайджест с новинками настольных игр выходил нерегулярно. Сказалось многое: задержки из-за мировой пандемии, кризис контейнерных перевозок, авария в Суэцком канале… Печать и доставка настольных игр задерживались и переносились.

    К счастью, ожидание рано или поздно кончается. В октябре нас ждут строительство красивейшего города, поиски таинственной планеты, несколько детективов и даже настольное противостояние в Афганистане. А еще больше интересного — на предзаказах, где можно вновь томиться в ожидании новых игр . Там в октябре настоящее раздолье для любителей евро-стратегий.

    Прага. Сердце империи

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 22

    Коротко: строительство чешской столицы

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 30–120 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8,2

     

    О чём: очень красивый еврогейм о строительстве Праги от автора Владимира Сухи, который переехал в этот город после успеха его прошлой игры «Подводные города». Король Карл IV призывает вас возвести город, достойный стать сердцем великой империи! Оставьте след в истории, возведя Карлов мост и собор Святого Вита.

    Геймплей: чтобы стать самым успешным архитектором, игрокам нужно каждый ход выбирать одно из шести доступных действий и бонус на колесе-ронделе. Благодаря этому поле будет заполняться жетонами сооружений, через реку перекинется мост, а вокруг города вырастет стена. И всё это — в трёхмерном пространстве!

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 21

    Глен-Мор II. Хроники

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 8

    Коротко: стратегия о шотландских кланах

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 90–120 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 8,0

     

    О чём: о развитии собственного шотландского клана, с виски и овцами! Вам необходимо провести подопечных через все опасные Средние века и дотянуть до XIX века.

    Геймплей: истинные шотландцы будут соревноваться в том, кто больше произвёл бочек виски, наплодил родичей в родовом замке и возвёл достопримечательностей. Для успеха нужно умело распоряжаться имеющимися ресурсами, расширять свои владения и пытаться занять нужное место в очередности хода. 

    Разнообразить этот процесс помогут 8 коробочек с модулями — дополнительные правила и компоненты, которые можно использовать только с базой или совместить с другими модулями. Они дадут возможность поучаствовать в гонках на гребных лодках и битве горцев, сразиться с англичанами или приготовить традиционный шотландский хаггис. А если и этого мало — можете сразу же приобрести дополнение, которое вышло на русском языке одновременно с базой. Это делает игру интересной даже для тех, кому быстро наскучивают партии по одним и тем же правилам. 

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 7

    Unmatched: Туман над мостовой

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 3

    Коротко: новые герои для настольного файтинга

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 20–40

    Издатель: GaGaGames

    Рейтинг BGG: 8,3

    О чём: новые герои, которых можно отправить в бой с другими бойцами из серии Unmatched. «Туман над мостовой» посвящен викторианской эпохе и добавляет в игру Дракулу, Шерлока Холмса  и доктора Джекила/мистера Хайда.

    Геймплей: цель понятна всем любителям файтингов — остаться в живых. В свой ход игроки могут перемещать своих бойцов, атаковать противника или использовать приёмы, уникальные для каждого персонажа. Благодаря простой системе действий, которые совершаются с помощью персональной колоды карт, правила рассказываются буквально за 5 минут — и можно выяснять отношения в жарком, азартном и незатянутом сражении.

     

    Поиски планеты Х

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 20

    Коротко: вычислите первым координаты таинственной планеты

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–75 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8,2

     

    О чём: игра  на соревновательную дедукцию с очень приличным рейтингом, в которой вам необходимо вычислить расположение загадочной планеты. Подойдёт любителям анализировать данные, руководствуясь только собственным умом и логикой.

    Геймплей: вам и соперникам придётся внимательно изучать карту галактики, учитывая особые правила существования космических объектов: астероиды летают парами, карликовые планеты не могут быть в одном секторе с Планетой Икс и так далее. Прячась за ширмами, игроки постепенно будут выдвигать догадки, получая победные очки за правильные, и исключать невозможные варианты. При этом информация «оплачивается» временем: чем более масштабное исследование вы провели, тем позже будете ходить снова. Hobby World перевела на русский язык и саму игру, и электронное приложение, которое поможет настроить сложность.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 19

    Инициатива

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 13

    Коротко: нетипичный детектив

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7,7

     

    О чём: в 1994 году четыре подростка нашли на распродаже загадочную игру. Проходя партию за партией, они обнаружили, что игра странным образом переплетена с их жизнью. Новая настолка от знаменитого геймдизайнера Кори Конички.

    Геймплей: вы играете за подростков, которые играют в игру! Вашим героям предстоит играть за детективов, которые пытаются выведать секретную информацию, обыскивая помещения, в которых поджидают ловушки. Время ограничено, шифры усложняются, а способности персонажей могут оказаться спасительно важными.

     

    Pax Pamir. Большая игра

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 18

    Коротко: историческая стратегия  про Афганистан

    Количество игроков: 1–5

    Время игры: 45–140 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 8,4

     

    О чём: стратегия о трёхсторонней борьбе России, Британской империи и афганских националистов за политическое влияние в Средней Азии XIX века.

    Геймплей: первое, что привлекает внимание, — необычное оформление: тканевое игровое поле и гипсовые фигурки-блоки. На карте Афганистана сошлись интересы России, Британии и самих афганцев, пытающихся использовать могучие империи в своих целях. 

    В игре более 100 карт с иллюстрациями и историческими справками (автор игры Коул Верле — учёный, защитивший диссертацию о викторианской литературе XIX века, и глубоко разбирается в исторических документах при создании игр). На картах проходит и основной игровой процесс: приобретая их с рынка и выкладывая в ряд, игроки создают армии, строят новые пути и получают доступ к другим действиям, которые можно предпринять, чтобы мешать другим игрокам и влиять на ход игры.

     

    Венский связной

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 5

    Коротко: новая игра на механике «Детектива»

    Количество игроков: 1–5

    Время игры: 120–180 минут

    Издатель: GaGaGames

    Рейтинг BGG: 8,1

    О чём: «Детектив. Игра о современном расследовании» от Игнация Тшевичека стала одной из лучших настольных игр в детективном жанре. Неудивительно, что авторы и дальше используют удачную механику. «Венский связной» предлагает игрокам взять на себя роль шпионов времён Холодной войны. В ходе миссий вам нужно будет под прикрытием  путешествовать по Европе, искать информаторов, собирать разведданные и противостоять замыслам врага.

    Геймплей: все детективные игры похожи по сути. Игрокам предстоит совместно обсуждать и распутывать запутанные дела, решая, за какие «ниточки» потянуть, а какие линии лишь отвлекают от главной загадки. Коробки содержит четыре дела, в которых вам придётся взламывать коды и шифры, быть свидетелями исторических событий, и, по заверениям авторов, даже влиять на сюжет.

     

    Чёрная соната

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 28

    Коротко: уникальная игра для одного игрока

    Количество игроков: 1

    Время игры: 20–30 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7,6

     

    О чём: игра незаурядная во всех смыслах. Это пасьянс для одного участника, посвящённый одной из самых необычных литературных загадок в истории — личности Смуглой дамы из сонетов Шекспира.

    Геймплей: вам предстоит следить за перемещениями Смуглой дамы по Лондону, собирать подсказки, раскрывающие детали её личности, и попытаться на основе дедуктивных заключений раскрыть её при встрече. В каждой партии дама будет двигаться по индивидуальному маршруту, ведь в игре для неё доступно 56 различных последовательностей!

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 27

    Гравити Фолз: Бесконечное лето

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 11

    Коротко:

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 20–40 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG:

     

    О чём: возвращение в безумный и полный загадок городок Гравити Фолз, который на этот раз нужно защитить от целого вторжения чудовищ.

    Геймплей: игровой процесс очень прост и подходит для семейных партий с детьми от 6 лет. Передвигаясь по городу, нужно собрать символы всех персонажей. Для этого игроки будут бросать два кубика, пытаясь проложить себе путь в нужные места и не позволить монстрам захватить город.

     

    ПРЕДЗАКАЗЫ

    Вечная зима. Палеоиндейцы

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 6

    Коротко: стратегия о нелёгкой первобытной жизни

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–90 минут

    Издатель: GaGaGames

    Рейтинг BGG: 7,9

     

    О чём: о суровой жизни первобытных людей Северной Америки. Взяв под опеку собственное племя, игрокам придется бороться за жизнь и процветание своих подопечных с голодом, холодом и племенами соперников.

    Геймплей: эта стратегия предлагает сочетание нескольких популярных механик: размещение рабочих, сбор колоды и менеджмент ресурсов. Ваши полудикие подопечные будут охотиться, разведывать земли, разбивать новые стоянки, развивать культуру и осваивать новые ремёсла. В конце партии вы даже возведёте собственные мегалиты — величественные каменные сооружения, которым суждено простоять долгие тысячелетия. 

    Игра прекрасно оформлена популярным «настольным» художником Михайло Димитриевски. Сделать предзаказ на сайте издательства GaGa Games можно сразу с несколькими дополнениями.

     

    Конец вечности

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 14

    Коротко: колодострой, в котором не нужно мешать колоды

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–90 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 8,0

     

    О чём: Aeon’s End повествует о магах из постапокалиптического мира, защищающих город от монстров. Карты, набираемые в колоду, — это их заклинания.

    Геймплей: за этой игрой компания «Лавка Игр», по их же собственным словам, «гонялась с октября 2017 года». И неспроста — не так уж много существует кооперативных колодостроев, а конкретно этот стал настолько популярен, что частенько пропадал с полок зарубежных магазинов. Всё дело в оригинальной механике, которая лежит в основе игры.

    Колода сброса здесь не перемешивается, а значит, набирая карты с рынка, вы сможете сами решать, в какой последовательности они позже придут к вам в руку. Это даёт возможность проворачивать сильные комбинации, не опасаясь, что важная карта не придёт, и добавляет стратегии глубины. 

    В базовой коробке 8 персонажей, 4 босса и 9 видов карт. Но оригинальная игра уже обросла многочисленными дополнениями и продолжением с режимом «наследия». Обо всём этом богатстве «Лавка Игр» также обещает не забыть.

     

    Трикерион. Искусство иллюзии. Полное издание

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 26

    Коротко: евро-стратегия о фокусниках

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 45–180 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7,9

     

    О чём: игроки соревнуются за звание величайшего иллюзиониста. Борьба состоит не только из фокусов и магии — нужно расклеивать афиши, приобретать реквизит, расширять команду, копить деньги и тщательно планировать все свои действия.

    Геймплей: в основе «Трикериона» лежит механика тайного выставления рабочих. Изюминка в том, что рабочие делятся на несколько типов и имеют разное количество очков действий. Локаций на поле много, но, конечно, самое главное, что надо успеть, — выучить новые номера и показать их на представлении в театре. 

    «Трикерион» — во всех смыслах «тяжелая» игра. Во-первых, рейтинг ее сложности на BGG — 4,22 из 5, а значит, эта стратегия рекомендуется только для опытных игроков. Во-вторых, издательство Crowd Games локализует «Полное издание» — увесистую коробку, включающую базу и несколько дополнений.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 25

    Анкх. Боги Египта

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го

    Коротко: контроль территорий в Древнем Египте

    Количество игроков: 2–5

    Время игры: 90 минут

    Издатель: Лавка Игр

    Рейтинг BGG: 8,0

     

    О чём: разборки между древнеегипетскими богами.

    Геймплей: за новыми проектами Эрика Лэнга пристально следят многочисленные поклонники. После таких его игр, как «Кровь и ярость», «Восходящее солнце», «Крестный отец» и Chaos in the Old World мы уже знаем его «фирменную» формулу: контроль территорий + очень крутые миниатюры! «Анкх» не станет исключением:его представляют как последнюю часть трилогии Лэнга о людях и богах, начатую «Кровью и яростью» и «Восходящим солнцем». Эти игры объединяют автор, художник, издатель и мифологическая тема. 

    Ставки растут: игроки сразу же берут на себя роли древнеегипетских богов, коих в базовой коробке пять: Амон, Анубис, Исида, Осирис и Ра. Боги, естественно, будут сражаться друг с другом, пользуясь уникальными умениями, и прокачивать новые способности в процессе. На карте, помимо них, будут и мифические монстры, и обычные людишки. Влиять на битвы можно с помощью специальных карт с руки. В целом — все то же, что мы уже видели в предыдущих частях о викингах и самураях, но со своим колоритом.

    Черновик 916

     

    Flamecraft

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 1

    Коротко: евро-стратегия о дракончиках-помощниках

    Количество игроков: 1–5

    Время игры: 60 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7,9

     

    О чём: о волшебном городке, в котором живут искусные кулинары и пекари, зельевары и садовники, ювелиры и кузнецы. И об их очаровательных маленьких помощниках — настоящих огнедышащих драконах.

    Геймплей: первое, что привлекает в этой экономической стратегии, — невероятно милое оформление. Яркие рисунки в анимешной стилистике, изображающие быт местных обитателей, миниатюрные дракончики и фигурные ресурсы — делюкс-версия игры, которую будут локализовывать в России, может доставить игрокам огромное эстетическое наслаждение. Но за всем этим, по словам создателей, скрывается еще и глубокий игровой процесс, в основе которого лежит механика размещения рабочих…то есть, драконов!  

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 2

    Вдали от солнца

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 4

    Коротко: стратегия о покорении космоса

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 60–120 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 8,0

     

    О чём: вы попадёте в начало космической эры и будете определять технологический прогресс человечества, соревноваться за лидерство в экономике и науке и, конечно же, бороться за влияние над Галактикой.

    Геймплей: победителем станет игрок с наибольшим количеством победных очков, получить которые можно за исследование и разработку технологий, причём в каждой партии у вас будет новое древо технологий. По мере развития вы будете накапливать военную мощь, колонизировать системы, модернизировать производство ресурсов и заниматься прочими важными делами, приличествующими покорителю космоса.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 29

    Merv: The Heart of the Silk Road

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 16

    Коротко: евро-стратегия о прекрасном городе на Шёлковом пути

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90 минут

    Издатель:  GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7,8

     

    О чём: в этой напряжённой евро-стратегии вам предстоит добиться власти и богатства в самом сердце Шёлкового пути — древнем городе Мерв.

    Геймплей: дворцовые интриги, выгодные торговые сделки, выполнение крупных заказов и даже щедрые пожертвования на нужды мечети — всё это может привести вас к победе. Но прекрасному городу угрожают набеги монголов, и время от времени придется выбирать: пожертвовать собственными блестящими перспективами, чтобы защитить жителей города, или откупиться от жестоких кочевников, бросив простых людей на произвол судьбы. 

    Помимо глубокого игрового процесса и разнообразных стратегий, «Мерв» может похвастать ещё и прекрасным оформлением: коробка наполнена фигурными стенами и воротами города, деревянными верблюдами, жетонами свитков с арабской вязью. Все это не просто для красоты: каждый раунд вам предстоит перемещаться вдоль стен города, застраивая кварталы города зданиями, собирая ресурсы и используя возможности, которые вам дают различные участки Мерва. 

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 15

    Голем

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 10

    Коротко: стратегия о создании своего глиняного человека

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90–120 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7,7

     

    О чём: стратегия основана на легенде о големе — глиняном человеке, созданном и оживленном пражским раввином Лёвом бен Бецалелем в XVII веке для защиты еврейского народа. Игрокам тоже предстоит создавать магических существ. Но если ваш голем станет слишком могущественным, он может выйти из-под контроля, и тогда Праге не поздоровится!

    Геймплей: и вновь перед нами евро-стратегия с необычными компонентами! Помимо большого поля с изображением города и личных планшетов игроков с лабораториями, на столе высится трёхмерная синагога, в которую в начале каждого раунда бросают мраморные шарики разных цветов. От того, какие шарики выпадут, зависит, сколько выгоды получит игрок от своих действий и в какой район города переместится. А набрав правильную комбинацию цветов шариков, можно получить благосклонность одного из могущественных жителей Праги.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 9

    Дюна. Тайна великих домов

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 12

    Коротко: детектив на Арракисе

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90–180 минут

    Издатель:  GaGa Games

    Рейтинг BGG:

     

    О чем: Арракис захвачен Харконненами, герцог Лето Атрейдес мертв, а его сын исчез в пустыне. Вам предстоит вступить в ряды повстанцев и противостоять захватчикам — прокрасться в оставленный без присмотра орнитоптер, подслушать разговоры солдат, украсть бумаги с информацией о планах Харконненов. Вы станете глазами и ушами сопротивления, и только с вашей помощью Арракис будет освобождён.

    Геймплей: «Тайны великих домов», как и выходящий в октябре «Венский связной», основаны на механике игры «Детектив». Три истории погрузят игроков в мир Фрэнка Герберта, поместив в шкуры повстанцев. Сообща обсуждая совместные действия, игроки будут влиять на повороты сюжета и прокачивать своих персонажей. От миссии к миссии они будут изучать новые навыки, чтобы ещё эффективнее торговать Пряностью, получать больше времени и выгоднее обменивать ресурсы.

     

    Дополнения

    «Жемчужная империя» и «Свет и Тьма» — дополнения к игре Res Arcana

    В октябре выходят сразу два дополнения к игре о превращении одних эссенций в другие. «Жемчужная империя» добавит новый ресурс — жемчуг, а «Свет и Тьма» введёт в игру демонов и новую механику, основанную на управлении этими опасными существами. Для большего разнообразия оба дополнения содержат новые Места Силы и карты артефактов.

     

     

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Какие фильмы посмотреть? Май 2019: Годзилла, Аладдин и злобный Супермен 5
    Какие фильмы будем смотреть? Май 2019: Годзилла, Аладдин и злобный Супермен
    сериалы декабрь 2017 5
    Какие сериалы посмотреть? Декабрь 2017
    Кинопремьеры октябрь 2017 3
    Новинки фильмов: октябрь 2017

    Статьи

    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи
    0
    5056
    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи

    Фэндомы, общий сбор! В онлайн-кинотеатрах идут Injustice и «Армия мертвецов», «Звёздные войны» и «Яркость», «Покемон» и «Питер Пэн».

    Games Workshop представила девятую редакцию Warhammer 40,000. Что изменилось? 2
    0
    22228
    Обсуждаем, как подружиться с Warhammer в 34-м выпуске подкаста

    Подкаст для трона подкастов!

    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»
    0
    28379
    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»

    Ролик-летсплей в честь анонса нового тиража. Увы, придётся подождать до следующего года.

    «Вавилон-5»: чего ждать от ремейка? 3
    0
    48340
    «Вавилон-5»: чего ждать от ремейка?

    Будет ли у создателей такая свобода, как раньше? И верно ли, что если сериал снимают для The CW — то пиши пропало, будут китч и цветные лосины?

    Видео: обзор стартового набора Pathfinder 2e
    0
    42863
    Видео: обзор стартового набора Pathfinder 2e

    Смотрим компоненты, изучаем приключение.

    Читаем книгу «Последний астронавт» Дэвида Веллингтона
    0
    64079
    Читаем книгу «Последний астронавт» Дэвида Веллингтона

    Книга уже поступила в продажу.

    Черновик 911
    0
    108778
    Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт

    В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix!

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 3
    0
    114415
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»: крестовый поход в небеса

    Эпическая космоопера в феодальном антураже.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить