Обзор Ghostbusters: Spirits Unleashed. Облик разрушителя лучше не выбирать

Видеоигры по знаменитым вселенным иногда вызывают скепсис одним своим названием. «Опять очередной издатель, объевшись ягодой помяникой, выпустил бездушный инструмент для выкачивания денег», — думаем мы, глядя на переосмысления, продолжения и игроизации старых франшиз. И у франшизы «Охотники за привидениями» уже накопился приличный багаж тематических видеоигр. Но сила искренней фанатской любви до сих пор настолько велика, что разработчики упрямо продолжают выдавать проекты про потусторонних дезинсекторов.

Жанр: мультиплеерный экшен, шутер от первого лица

Разработчик: IllFonic

Издатель: IllFonic

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Похоже на: Ghostbusters: The Video Game * Ghostbusters: Afterlife ScARe * Friday the 13th: The Game * Predator: Hunting Grounds * Dead by Daylight * Evolve и другие игры с асимметричным мультиплеером

Кроме того, в последнее время всё чаще поднимает голову поджанр асимметричных мультиплеерных игр. Это те, где кто-то один становится охотником или добычей, тогда как цель остальных — выжить самим либо изжить чудище / маньяка / другое враждебное существо. Вселенной «Охотников» и этой игровой концепции будто было суждено слиться друг с другом, как Ключнику и Привратнику. Плод их любви получил название Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Вы ощутите предательские удары ностальгии, как только запустите игру. Огромный логотип с перечёркнутым призраком на половину экрана, знакомая музыка, то самое пожарное депо с ECTO-1, даже Рэй (Дэн Эйкройд) и Уинстон (Эрни Хадсон) на месте. Чуи, мы дома! Разработчикам из IllFonic почти удалось удержать баланс и не скатиться в отсылки ради отсылок — но только потому, что сюжетного контента здесь минимум. История Spirits Unleashed подхватывает концовку фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Уинстон, как самый приземлённый и деловой из знаменитой четвёрки, возродил старый бизнес по поимке нечисти и нанимает новых сотрудников. Одним из таких новобранцев и предлагают стать игроку.

Одиночный режим в игре не предусмотрен в принципе, а сюжетные задания обязательно включают в себя мультиплеерные матчи. Да, сюжет здесь есть, но строго номинальный и простенький — чтобы не разочароваться, не ждите от него ничего интересного. Главное развлечение, ради которого мы все здесь собрались, повесив на себя протонные блоки, — это поимка привидений.

Задания вам будут давать в пожарном депо, но на ECTO-1 покататься, к сожалению, не разрешат. Уинстон, судя по всему, крайне халатный работодатель: он бросает вас к первому привидению совсем неоперившимся, сразу после бесполезного микрообучения в духе «попади лучом в мишень». Постигать премудрости охоты вам придётся в полевых условиях, так что первый матч вы, скорее всего, продуете. Второй — тоже. Да и третий с четвёртым выиграть вряд ли удастся — готовьтесь к страданиям и унижениям.

Потому что играть за охотника поначалу необоснованно тяжело. По традиции вы и трое сопартийцев с видом победителей прибываете в «нехорошее место», где был замечен призрак. Вооружение классическое — протонные ранцы с бластерами, ловушки и ПКЭ-датчики. Призрак пытается захватить здание, ударно наращивая количество паранормальщины, цель игроков — поймать его до того, как захват станет необратимым. Для этого нужно найти три портала, через которые привидение может удрать, и уничтожить их протонными лучами. Проблема в том, что процесс уничтожения долгий, ранцы перегреваются, а призрак может в любой момент схватить портал и перепрятать его внутри случайного предмета на локации.

По зданию ходят люди, на удивление безразличные к движущимся вещам, но привидения, пролетающие перед глазами, постепенно повышают их уровень тревоги. Чем больше народу не выдержит потусторонних выкрутасов и убежит, тем быстрее будет происходить захват здания. Охотники могут успокаивать их неловким «ну, ну» и деревянным похлопыванием по плечу в стиле Шелдона Купера, но это тоже отнимает время. Ещё по локации разбросаны газетные вырезки, а кое-где растут грибы, дающие опыт. Почему грибы? Их любил собирать Игон из оригинального фильма, и в этот момент игра угрожающе кренится к перебору с отсылками.

Самое сложное — поймать призрака. Шанс появляется, только если вы уничтожите все порталы и объедините усилия (скрещивать лучи можно). Но даже в этом случае шансы, простите за каламбур, призрачные — дух легко может вырваться, окатить всех слизью, поломать ранцы (на восстановление и очистку нужно время) и улететь в другой конец здания. Очень сомнительно, что вам удастся подбить четверых друзей на покупку игры и совместное прохождение. Чаще всего вы будете играть со случайно подобранными людьми или с ботами. Скоординировать действия с чужаками почти невозможно — в итоге все бестолково бегают по локации и теряют драгоценные минуты.

Играть с ботами — это почти то же самое, что играть одному: их искусственный интеллект прописан из рук вон плохо. Долго не забуду, как во время очередной партии один из ботов всё время непрерывно стоял в холле, безучастно смотря в пустоту (правда, это прекрасная симуляция профессионального выгорания). Выигрывать вы рано или поздно начнёте, но, скорее всего, это произойдёт поздно, когда вы уже неплохо прокачаете своего героя. Раздосадованные постоянными неудачами игроки могут просто не дождаться этого момента и забросить игру.

Осознавать, что Spirits Unleashed в чём-то да увлекательна, вы начнёте только тогда, когда вам дадут побыть в шкуре призрака. Игровой процесс моментально расцветёт новыми красками. Нечто похожее мы видели в Beyond: Two Souls, играя за полтергейста Айдена. Можно летать по зданию, захватывать и двигать вещи, которые начинают жить своей жизнью, заливать всё вокруг эктоплазмой, пугать людей и мешать охотникам. Прятаться разрешено почти в любом предмете, а при удачном стечении обстоятельств можно даже просидеть в нём всю игру и победить. Правда, это будет чертовски скучно — если, конечно, у вас нет фетиша на разглядывание мыльных текстур.

Графика выглядит простовато, подразмыто и мультяшно, но в целом даже приятно — в конце концов, у нас тут не ААА-проект. В пожарном депо есть шкафчик, где можно настроить персонажа по своему желанию. Слава игровым условностям, никто из героев не удивится, если вместо упитанного блондина оттуда вернётся смуглая барышня с рыжими волосами. Там же по мере повышения уровня будут открываться новые детали гардероба. Не пытайтесь создать красивого персонажа, лучше сразу смиритесь и делайте смешного.

С призраками ситуация поинтереснее. По мере прокачки будут открываться не только новые облики, но и новые типы привидений с уникальными способностями, которые освежают геймплей куда лучше какой-нибудь новой банданы. Хватайте сердечные капли, вам даже дадут поиграть за знаменитого маскота серии, Лизуна.

Впрочем, ключевая проблема игры станет очевидной после первых трёх-четырёх матчей. Здесь преступно мало контента! Радость узнавания любимой вселенной и шанс побыть диким, но симпатишным призраком не спасают от скуки. Когда первоначальный игровой процесс приедается, предложить ничего принципиально нового игра не может. Её нельзя назвать откровенно плохой — иногда бывает весело, а проводить в ней время в компании с друзьями и вовсе шикарно — только вот где их столько набрать? Вероятно, последующие обновления даже смогут как-то спасти ситуацию. Но чаще всего игроки хотят платить деньги не за потенциальные опции, а за готовый продукт.