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    #комедия #обзор фильма #Охотники за привидениями #паранормальное

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор

    28 ноября 2021
    28.11.2021
    10969
    7 минут на чтение
    #комедия #обзор фильма #Охотники за привидениями #паранормальное
    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 2

    После смерти деда семейство из матери-одиночки и двух подростков перебирается на жутковатую ферму на отшибе крошечного городка в Оклахоме. Вскоре не остаётся сомнений: покойный был одним из Охотников за привидениями, и в захолустный городок он перебрался не просто так. Теперь груз борьбы с призраками должен лечь на  плечи нового поколения…

    Ghostbusters: Afterlife

    Жанр: фантастическая комедия
    Режиссёр: Джейсон Райтман
    В ролях: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс
    Премьера в России: 2 декабря 2021
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Очень странные дела» • «Оно» (2017) • «Люди в чёрном 3» 

    Феноменальную народную любовь к «Охотникам за привидениями» можно пытаться объяснять с разных сторон. Но мне больше всего нравится думать, что главный секрет — в креативной концепции. По сути нам представляют принципиально новую городскую службу — в дополнение к полиции, медикам и пожарным. Сама лента это остроумно подчёркивает — Охотники за привидениями квартируются в брошенной пожарной части и разъезжают на машине, похожей на скорую помощь (да, исходно это был катафалк, но модель Miller-Meteor использовали и медики). Кроме того, креативность пронизывает все аспекты фильма — тут и масса продуманных дизайнов призраков, и необычный бесполый антагонист Гозер, и максимально неожиданная финальная схватка.

    Именно в нехватке креативности я вижу причину нелюбви некоторых фанатов к вторым «Охотникам» — нам продают практически тот же сценарий с незначительными изменениями! И именно креативностью были так хороши мультсериалы-продолжения — там фантазия авторов брала такие высоты, что начинаешь невольно искать в титрах Сальвадора Дали. Даже провальный перезапуск Пола Фига любопытно рассматривать именно с позиции свежести идей — работа с персонажами и сюжетом вышла откровенно халтурной, а вот дизайны призраков и гаджетов удались. Вот только для повторения чуда должны были сойтись все звёзды разом, а не одинокий Сатурн и сошедший с орбиты советский спутник.

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 3

    «Наследникам» предстояло решить несколько взаимоисключающих задач: достойно попрощаться со старой гвардией, попутно представив миру новую — причём новички должны быть не менее интересны, чем ветераны; рассказать захватывающую историю, полную отсылок к оригиналу — но при этом не повторяющую его фабулу; наконец, снять сиквел в современных реалиях, но при этом пропитанный духом восьмидесятых. И все эти задачи были решены не просто хорошо — практически безупречно!

    Вся старая гвардия снова в сборе — и не только охотники, не забыли даже про Сигурни Уивер и Энни Поттс! Причём у актёров тут не просто камео ради камео — большая часть героев принимает активное участие в сюжете, а благодаря внушительному эпилогу и сценам после титров мы узнаём, как в итоге сложились судьбы персонажей. Фанатам фильма 1984 года лучше не соваться на сеанс без валидола и носовых платков — Джейсон Райтман и его команда действительно понимают первоисточник и играют на чувствах поклонников как скрипачи-виртуозы. Фансервиса здесь не меньше, чем в «Первому игроку приготовиться» — только здесь он не абстрактно-поп-культурный, а посвящённый конкретно «Охотникам». Все романтические линии раскрыты, все заданные ранее правила соблюдаются неукоснительно, все дизайны приборов узнаются. Если в первом фильме герою дали шоколадку, здесь обёртку от неё найдут в старом комбинезоне.

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор

    Новые персонажи и история чертовски хороши. Неполное семейство в исполнении Кэрри Кун, Финна Вулфарда и Маккенна Грейс сразу же влюбляет в себя. Это не просто набившие оскомину «одинокий родитель и подростки, которых он не понимает» — это весьма реалистичная семья, где мать уже достаточно доверяет своим детям, чтобы полагаться на них при необходимости. Нужно что-то починить или вскрыть замок? Отлично, это задачка для моей дочурки-технаря. Сын устроился на подработку, в свободное время зависает с новыми друзьями и ковыряет дедушкину машину в гараже? Замечательно, я за него порадуюсь, а в свободное время подумаю, как мне устроить жизнь на новом месте. Да, конечно, есть и конфликты, и непонимания, и нагоняи за проступки — но отношения между этими людьми удивительно живые и уважительные, без гротеска, надрыва или безысходности. Зато с кучей презабавных ситуаций и диалогов.

    Можно было бы ожидать, что одеяло внимания будет перетягивать на себя звезда «Оно» и «Очень странных дел» Финн Вулфард, однако это не совсем его история — он лишь брат главной героини, Фиби. Маккена Грейс же сыграла не просто хорошо — от этой актёрской работы невозможно оторвать глаз. С первых же кадров понятно, чья именно она внучка: фильм долго тянет с тем, чтобы проговорить это вслух — а, собственно, зачем, если это и так очевидно? 

    Каждый раз, когда Грейс в кадре, ты видишь только Фиби. Скажем, когда она примеряет протонный излучатель, заметно, как ей тяжело — у неё даже походка меняется! И каждый раз, как она будет стоять или ходить в кадре с этим самым излучателем, ты будешь физически ощущать его вес. Ещё один штрих — в свои 15 лет Маккена Грейс не только сыграла главную роль, но и записала отличную песню для финальных титров Haunted House. Достойная заявка и на «Оскар», и на «Грэмми»! 

    «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel 5

    Отдельная история — наблюдать, как аккуратно вписана атмосфера 1980-х в 2021 год. Действие разворачивается в захолустном городке, который словно застыл во времени — ни тебе нормального интернета, чтобы постить селфи в Инстаграм, ни богатеньких родителей, которые бы купили современную приставку или помогли с раскруткой в «ТикТоке». Учитель на замену из школы в исполнении Пола Радда ставит на уроках детям ужастики из 1980-х, чтобы не мешали ему заниматься своими делами, а местную забегаловку как открыли во всё тех же 1980-х, так с тех пор и не меняли.

    Да и сами дети как на подбор из фильмов той эпохи: умница-гик, которая рассказывает бородатые, но искромётные анекдоты про физиков; странноватый парень по кличке Подкаст, который делает любительский аудиоблог о паранормальном; простая девчонка из глубинки, которая мечтает уехать в настоящий, большой мир; и, наконец, подросток, который втрескался в местную королеву закусочной и готов вписываться в любые авантюры, если рядом будет Она. И над всей этой капсулой времени возвышается дедушкин дом: зловещий, но уютный и такой восьмидесятнутый, словно сценаристы «Очень странных дел» жили исключительно в нём.

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 1

    Визуальный ряд и звук идеально дополняют атмосферу. Новая лента звучит так, словно создатели прыгнули на машине времени в 1985-й и записали всё именно там. Спецэффекты тоже сохранены очень бережно — да, они качественнее, чем в оригинальных «Охотниках», но лучи протонных бластеров правильных цветов, а инфернальная собачка Зуул всё так же нелепа. Ага, спойлер-спойлер, «Наследники» напрямую продолжают ленту 1984 года, и теперь уже новому поколению героев предстоит сразиться с прорывающимся в наш мир Гозером-разрушителем. Все правила соблюдены: здание из селеновых балок в наличии, Ключник и Привратник прилагаются. Вот только Гозер в конце получает заметно больше времени, чем в оригинальном фильме.

    Если фильм 1984 года был больше приключенческим, а комедийные моменты шли скорее в довесок, то в «Наследниках» комедийно-приключенческий баланс соблюдён в равной мере. Хотя, конечно, местами юмор воистину гиковский и предъявляет к зрителю некоторые требования. Для меня, выросшего в обнимку с книгой «Физики продолжают шутить», это жирный плюс, но многие в зале на такие гэги не реагировали. Без хорошего знания оригинальной ленты особенно сложно — это гиканутый на всю голову фильм, снятый своими и для своих. Я не могу отнести это к минусам, точно так же как не могу отнести к ним игнорирование «Охотников за привидениями 2» — это просто некая данность, вырастающая из бесконечной любви к оригиналу.

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 4

    Что действительно можно записать в недостатки, так это небольшое количество призраков: по сравнению с целым зоопарком, что подарил фильм 1984 года, тут у нас в лучшем случае передвижной зверинец. Наверное, это логично, ведь в Нью-Йорке у призраков явно больше возможностей разгуляться, чем в крохотном городке, но всё равно жаль. Будем надеяться, что Sony снимут более масштабное продолжение, в котором дадут художникам и аниматорам оторваться по полной программе — а то после «Охотниц» 2016 года нехватка мёртвых душ ощущается особенно остро.

    Кстати, феминистские мотивы есть и в «Наследниках», вот только поданы как надо. Нам показывают не женские заменители любимых героев, а именно что новых персонажей разных полов, перенимающих некоторые черты прототипов, но при этом самостоятельных и интересных. Главные в этой истории — мать и дочь, но этот женский дуэт придуман и сыгран с таким вкусом, что не ощущается ни картонным, ни банальным. Просто удивительно, как новая лента одновременно умудряется на каждом шагу и отсылаться на старый фильм, и вписываться в современные тренды, и при этом не ощущаться ни банальной, ни вымученной, ни вторичной.

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 6

    И если первые «Охотники» были про то, как группа авантюристов создаёт новую городскую службу, а в итоге спасает Нью-Йорк, то здесь три поколения людей пытаются побороть вернувшееся зло и понять человека, который их разочаровал. Это история преодоления обиды и обретения истины — искренняя, драйвовая и щемящая. И не стесняющаяся напомнить, что гики — это не только любители настолок и ценители пиксельных видеоигр, но ещё и страстные поклонники науки, умеющие видеть красоту мира в графиках, технических схемах и хитросплетениях проводов.

    Фанаты больше 30 лет ждали кинопродолжения «Охотников» — и вот наконец оно и в самом деле вышло. Это кино от гиков, про гиков и для гиков. Идеальный баланс новых героев и старой гвардии, ностальгической атмосферы и современных реалий, приключений и комедии. Эстафета передана, и теперь остаётся лишь с нетерпением ждать приключений нового поколения Охотников за привидениями. С таким мощным заделом Sony может позволить себе хоть сериал, хоть новую волну фильмов, хоть всё сразу. Вот так нужно было делать сиквелы «Звёздных войн»!

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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