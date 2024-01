Palworld: купить не надо пропустить. Наш обзор

В момент, когда мы публикуем этот текст, в Palworld одновременно играет более двух миллионов человек, уже больше семи миллионов стали её законными обладателями. За те пять минут, что уйдёт у вас на ознакомление с материалом, несколько тысяч игроков положат Palworld в корзину Steam и отдадут свои кровно заработанные рубли, иены, доллары, тенге и лиры за вышедшее на днях в ранний доступ новое творение студии Pocket Pair. Но заслужила ли игра подобного успеха, или игроки стали жертвой развода по-японски? Попробуем дать ответ.

Palworld встречает сошедшего с хайп-трейна игрока без особой помпы и пиетета — после простенькой генерации персонажа его выкидывают на побережье тропического острова в одном исподнем белье, вручают планшет, напоминающий камень шиика из The Legend of Zelda: Breath of the Wild, и отпускают на вольницу.

По трейлерам может сложиться впечатление, что Palworld — это «Pokemon с пушками», но на деле до пушек, как и до какой-то реальной пользы от местных покемонов, которых тут зовут палы, нужно ещё дожить. Начинается Palworld как чистой воды «выживач», да и продолжается, по большей части, тоже. Вы пинаете кулачками деревья и валуны, собирая камушки и древесину, создаёте инфраструктуру, строите жилище, а впоследствии и целую базу — как и в абсолютно любой игре подобного жанра.

Производственная цепочка знакома до боли и заезжена до дыр: на верстаке создаются инструменты, которые позволяют эффективнее добывать ресурсы, а те идут на всё более совершенные объекты. Доступ к ним открывается при получении персонажем очередного уровня за очки исследования, которые тоже выдаются за левелапы и некоторые активности. Если вы устали часами махать киркой и орудовать топором во всяких Valheim, Ark, The Forest, Stranded Deep, Raft, Conan Exiles, Don’t Starve… что ж, соболезнуем — первые несколько часов Palworld предлагает ровно такой же опыт, что и сотни его собратьев, не выделяясь на их фоне примерно ничем. При этом почти все типичные проблемы подобных игр, от стремительно переполняющегося инвентаря до беспросветного гринда, Palworld так и не смог избежать.

С элементом исследования дела обстоят немногим лучше. Palworld старается копировать механики последних двух частей The Legend of Zelda или, если угодно, Genshin Impact. То есть здесь точно также можно залезать на отвесные горы, парить на парашюте, греться у костра, исследовать подземелья и зачищать аванпосты контрабандистов. Но мир, к сожалению, не очень располагает к осмысленному изучению — он совершенно пустой, мёртвый и статичный. И, кстати, не сказать чтобы очень красивый, разработчики даже не старались привести стилистику к какому-то единому знаменателю, поэтому модели и окружение выглядят как винегрет из элементов Fortnite, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pokemon Legends Arceus и Craftopia.

На локациях бесцельно и бессмысленно раскиданы сундуки с рандомным лутом, пасутся палы и бродят боссы, а каждое последующее подземелье идентично предыдущему. Уникальных событий, пейзажей или секреток попросту нет. Из сколько угодно важных и нужных предметов можно назвать только спрятанные в укромных уголках особые статуэтки, которые усиливают вашу силу призыва. Всё остальное — либо ресурсы, которые и так нужны для строительства и крафта, либо какой-то мусор вроде золота и стрел.

Сражаться в Palworld тоже не очень приятно и увлекательно: кроме акробатического кувырка в качестве уворота, базовая боевая система предуматривает только снулое закликивание, причём неважно, что именно держит в руках ваш герой — кирку, автомат или огненный лук. Также игре безразлично, босс перед вами или рядовой противник, разница будет разве что в их полоске здоровья. Простенькие анимации, примитивный ИИ врагов и отсутствие какой-либо выдумки и тактики регулярно отзываются флешбеками из средненьких азиатских ММО середины 2000-х.Оттуда же, кстати, приехал и интерфейс: как только ваша база разрастается до сколько-нибудь заметного размера и вы населяете её палами, от количества уведомлений о том, что кто-то из них грустит, бездельничает или голоден, буквально хочется взвыть.

Спасают ли игру те самые клоны покемонов? Как ни странно, да. Авторы смогли привязать их практически ко всем механикам, превратив архетипичный и не выдающийся «выживач» в нечто занятное и порой залипательное. Во-первых, палы здорово облегчают сбор ресурсов, автоматизируя все процессы: пока одни ваши зверюшки работают на делянках, другие носят руду, камни и дерево на склад, третьи поливают грядки, четвёртые собирают урожай, а пятые крафтят заказанные вами предметы — у каждого из сотни разновидностей палов есть одна или несколько специализаций, которые стоит учитывать при организации базы. Поскольку местные покемоны не автоматоны или роботы, к ним надо проявлять внимание и заботу — строить им лежанки, обустраивать пункты приёма пищи, всякие заведения для релаксации и, конечно, создавать условия для их размножения. Во-вторых, палов можно брать с собой в бой, и они здорово оживляют довольно неуклюжие сражения — какие-то напарники дают пассивные абилки вроде щита, другие активно атакуют противника элементальными эффектами, а третьи, например, могут вас подлечить. На некоторых палах можно даже кататься верхом или летать как на гиппогрифах, кого-то — использовать в качестве оружия. В самом крайнем случае их всегда можно убить и сдать на мясо и шерсть!

К сожалению, на данном этапе раннего доступа производственные цепочки регулярно ломаются. Например, вместо готовки ваши подопечные могут радостно сожрать базовые ингредиенты, а сами палы регулярно тупят и застревают. Особенно этим грешит версия для Game Pass — из-за особенностей сертификации патчей от Microsoft версия игры там отстала от вышедшей в Steam, а потому багов и глюков в ней в разы больше, а кроссплей отсутствует. Зато работают читерские дебаг-инструменты разработчиков вроде режима полёта.

По меркам только вышедшего раннего доступа, конечно, тут есть чем заняться, но по факту это хитроумная ловушка: если бы не гринд ресурсов и коллекционирование палов, которое может занять добрые 30-50 часов, в игре пока совсем нечего делать — уникальной экипировки для героя кот наплакал, видов оружия до смешного мало, каких-то квестов или активностей и вовсе нет. Последнее особенно удручает, поскольку после десятого уровня прогрессия заметно замедляется, и добирать опыт до левелапа приходится буквально чем угодно. Если первые пару десятков часов Palworld вполне увлекает развитием базы, прокачкой и сбором нужных палов, то потом всё ожидаемо превращается в рутину. Ситуацию частично спасает кооператив, но ровно до той поры, пока вас и вашего товарища не доведут до белого каления паршиво работающие сервера и нестабильный неткод.

Не добавляет игре солидности и копирование, которое в случае с палами буквально граничит с плагиатом. Игроки уже обнаружили поразительное сходство моделей с покемонами из Pokemon Violet & Scarlett, а юристы Nintendo уже наточили карандаши и начали расследование. Что-то подсказывает, что судебный иск от «большой Н» к их землякам вполне может и последовать — в прошлый раз наглость Pocket Pair осталась безнаказанной.

Nintendo и впрямь стоило бы кусать локти — сериал Pokemon развивается крайне неохотно и во многом остаётся в плену изобретённой ещё в 1990-е формулы. Те немногочисленные хорошие и новые части вроде того же Legends Arceus никогда официально не покинут пределы Nintendo Switch. Авторы Palworld прекрасно отработали запрос публики на игру про коллекционирование фантастических тварей и создание из них собственной рабовладельческой плантации, а по совместительству ещё и бойцовского клуба с Пикачу и шестиствольным пулемётом. То, что до его крафта придётся гриндить часов сорок, на кураже можно и не заметить.

Ждёт ли Palworld в дальнейшем какое-то развитие и стабильная популярность? Крайне маловероятно. Предыдущая попытка нажиться на трендах и чужой интеллектуальной собственности, Craftopia, тоже выстрелила достаточно громко и продалась тиражом в 600 тыс. копий, что не помешало ей стать типичной «забытой Early Access», которая пылится в библиотеках Steam и потихоньку собирает в магазине негативные отзывы за отсутствие поддержки. В отличие от условной Valheim, в Palworld нет буквально ни одной собственной идеи — всё, что здесь есть, это либо калька с других игр, либо с той самой Craftopia. За горой трендовых механик и чужих элементов не скрывается ни души, ни последовательной непротиворечивости, ни глобального смысла. В «дорожной карте» разработчиков уже числятся новые боссы, PvP, арены для палов и новые острова, но это вряд ли поменяет фундаментально примитивный и однообразный игровой процесс, который может понравиться только двум категориям игроков — либо тем, кто никогда в глаза не видел ни одного «выживача», либо нетребовательным работягам, которым не нужны интересные механики, истории, оригинальный сеттинг или глубина, а хочется просто расслабленно что-то «понажимать» пару часов перед сном. Хардкорщикам сюда путь заказан по умолчанию.