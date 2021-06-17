«Лука»: как будто Миядзаки снял 3D-мультфильм про прекрасную Италию

Это история начинается типично: не слишком храбрый мальчик Лу́ка попадает под влияние проблемного старшего товарища Альберто. Вместе они играют, бедокурят и мечтают о светлом будущем, в котором уедут на мотороллере Vespa в кругосветное путешествие. Родители Луки не в восторге от такой дружбы, и довольно скоро мальчики решают убежать в ближайший приморский городок. Одна проблема: Лука и Альберто — морские чудовища, эдакие русалы. Да, на суше они принимают человеческий облик, но стоит им намокнуть, как проявляется их истинная сущность. А итальянские рыбаки — народ простой: видят морское чудище — и сразу тянутся за гарпунами. Так что каникулы среди людей — опасная затея. Но где же ещё заработать денег на желанную «Веспу»?

Luca Жанр: сказка

Режиссёр: Энрико Касароса

Премьера: 17 июня 2021

Возрастной рейтинг: 6+

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Сюжет о сбежавшем из дома ребёнке играет совсем разными красками в зависимости от страны, в которой эти события разворачиваются. В случае, например, с американским Томом Сойером нас ждут авантюрные приключения в духе покорения фронтира — опасные, но увлекательные. В российских реалиях выйдет удушливое роуд-муви на стыке криминальной драмы и фильма «Левиафан». Беглец в викторианской Англии станет героем морализаторско-жалостливой повести. А в случае с Италией получилась замечательная анимационная комедия.

Энрико Касароса, за свою дебютную короткометражку «Луна» (её показывали перед «Храброй сердцем») номинированный на «Оскар», не изобретает ничего нового. Сюжет о детях, которые сбегают из дома в незнакомое место, постепенно открывая для себя его прелести и опасности, старше, чем морская черепаха-долгожитель. Но как же здорово эта вечная история подана! Визуальный ряд и общее настроение словно позаимствованы из самых добрых мультфильмов Миядзаки, а сеттинг — чисто итальянский. И в этой Италии хочется жить!

Это не просто страна солнца, неба и моря глазами восторженных детей, открытых всему новому, — это гимн Италии шестидесятых. Денег нет, но еды вдоволь; взгляды старомодны, но все вокруг благожелательны; дети постоянно ввязываются в какие-то авантюры, но любят учиться. А в воздухе разливаются певучая итальянская речь, непробиваемый оптимизм и чарующее жизнелюбие. Словно каждый про себя напевает песню «Всё у нас прекрасно» из «ЛЕГО-фильма» — только получается куда убедительнее, чем когда лего-человечки исполняли её хором.

Действие разворачивается неспешно, двигаясь маленькими шажками от одной совершенно логичной проблемы к другой. Например, Лука первый раз выходит на сушу и превращается в человека. И вот беда: он просто не понимает, как нужно перемещаться, ведь под водой практически не ощущается вес и нужно просто плыть. А тут какие-то дурацкие ноги, которые ещё поди пойми, как правильно переставлять. И Альберто в течение нескольких незабываемых экранных минут методом проб и ошибок обучает Луку премудростям ходьбы.

Или вот герои прибыли в город людей. Местный язык они толком не знают и оттого вначале постоянно отвечают невпопад и говорят что-то неуместное. В нашей озвучке это сохранили — окружающую речь пусть и дублировали, но тоже на итальянском, при этом не давая никаких субтитров, что погружает нас в атмосферу незнакомого городка. Сами герои тоже периодически вворачивают что-нибудь вроде «Silenzio, Bruno» — для них итальянский и музыка, и язык свободы. Но зритель всё понимает и без субтитров, настолько тут выразительны анимация и мимика персонажей.

Естественно, герои собирают весь традиционный флэш-рояль трудностей: тут и столкновение с хулиганами, и постоянная угроза быть разоблаченными, и отсутствие денег, и необходимость налаживать связи с людьми, от которых поджилки трясутся, и даже обязательная ссора, получившаяся по-итальянски экспрессивной. Этот эпизод, пожалуй, особенно удачен: мы видим причины, которые привели к размолвке, знаем слабые места героев, которые она затрагивает, и потому она воспринимается действительно большим потрясением. Это не просто обязательный «конфликт главных героев перед третьим актом» из диснеевской методички — это ссора друзей, которые наконец осознали, чего на самом деле хотят в жизни, и поняли, что это мало совместимо с мечтой объехать весь мир на мотороллере.

Второстепенные персонажи в «Луке» удались. Да, они во многом типичные, но при этом объёмные — даже мажористый задира Эрколе Висконти состоит не из одной большой гадости, а из нескольких средних. Он эдакий Драко Малфой местного разлива с замашками карикатурного итальянского мафиози. У него даже двое подручных есть! Эрколе создаёт героям массу неприятностей, но это лишь помогает им вырасти над собой и найти новых друзей.

Но положительных персонажей тут куда больше. Вот гиперопекающая мама Луки, которая правит семьёй железной рукой, вот изобретательный и слегка слабохарактерный папа, а вот хитро щурится мудрая, добрая и флегматичная бабуля, которая, кажется, просто не умеет волноваться: сохраняет буддийское спокойствие, даже когда любимый внучок убегает из дома!

Вот странноватая рыжеволосая девочка Джулия, с которой наши герои, естественно, тут же подружатся. Она больше всего на свете мечтает сбить спесь с Эрколе Висконти, обыграв его в очень итальянском спортивном троеборье, включающим в себя поедание пасты. А вот её угрюмый, слегка пугающий однорукий папа-рыбак — который, впрочем, не прочь потроллить окружающих своим увечьем и вообще был бы душой компании, если бы не предпочитал одиночество. А какой незабываемый у них живёт кот — на паре моментов с ним я чуть не порвал респиратор от смеха!

«Лука» получился невероятно смешным: благодаря эмоциональным персонажам и прекрасной анимации в кадре то и дело происходит что-нибудь забавное. Причем для восприятия этого юмора не нужен никакой бэкграунд — в этом мультике нет ни капли постмодернизма. Наверное, именно поэтому он ощущается на фоне других работ Pixar очень свежо: всё, что мы тут видим, — это хорошо, слишком хорошо забытое старое. Простая история про дружбу и взросление, простой и искренний юмор, очень милая анимация — всё это на время просмотра возвращает тебе полузабытые детские воспоминания и наивно-восторженное восприятие мира. Из нашего тревожного ковидного настоящего мы переносимся в светлый и яркий мир, где главное — победить богатенького хулигана в спортивном соревновании, попутно не промокнув и не попавшись на глаза родителям. Пожалуй, именно такого мультфильма нам сейчас и не хватало.

В то же время не могу уверенно сказать, что «Лука» — картина для всех и каждого. Возможно, некоторые настолько привыкли к сложным темам, метаиронии и вагонам пасхалок, что такая простая история их уже не удовлетворит. Но в меня мультфильм «попал» однозначно — теперь это моя любимая работа Pixar, по уровню эмоций перекрывающая даже «Головоломку» и «Тайну Коко».

Отдельный вопрос, насколько лента понравится юным зрителям. Я половину сеанса ржал как конь и потому затрудняюсь сказать, как реагировали дети в зале. По субъективным ощущениям, происходящее на экране должно больше цеплять подростков и старшую аудиторию, а не шестилеток, — ведь нам показывают не миньонов и говорящих зверюшек, а вполне жизненную историю с небольшим налётом сказочных допущений. По крайней мере, с моралью у «Луки» порядок: мультфильм ненавязчиво напоминает, что учиться интересно и важно. И что проявления родительской любви не всегда радуют — но главное, что она есть, а уж о деталях можно договориться.