«Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев!

Война клонов окончена. Джедаи уничтожены. Республика преобразована в мощную и безжалостную Галактическую Империю. Миллионы бойцов-клонов исполнили своё предназначение, и теперь перед ними стоит новый вопрос: что дальше? Вчерашние союзники сегодня считаются опасными бунтовщиками. Командование всё больше полагается на солдат-призывников. А те, кто не готов идти в ногу с системой, подлежат уничтожению. Свободолюбивые клоны-спецназовцы из экспериментального «Отряда 99» (т.н. «Бракованная партия») решают податься в бега…

Star Wars: The Bad Batch Жанр: приключенческий анимационный боевик

Шоураннеры: Дженнифер Корбетт и Брэд Рау

Роли озвучивали: Ди Брэдли Бейкер, Мишель Энг, Ри Перлман, Стивен Стэнтон, Минг-На Вен

Продолжительность: 15 эпизодов по 23 минуты, плюс пилот на 75 минут

Премьерный показ: 4 мая — 13 августа 2021, Disney+

Похоже на: «Войны клонов», «Мандалорец»

Возвращение на фронт

«Бракованная партия» — не самые очевидные герои «Звёздных войн». Их дебют в седьмом сезоне «Войн клонов» у многих (включая автора этих строк) вызвал недоумение. Да, команда братьев-спецназовцев весьма эффектно разносила дроидов направо и налево, но стоило ли уделять их похождениям аж треть сезона? Но вот сюрприз: эти эпизоды оказались лишь пробой пера для совершенно нового мультсериала. В телеиндустрии такое называется «backdoor pilot».

Правда, на этот раз бессменный рулевой проекта Дэйв Филони ограничился скорее символической ролью. Пока мастер занят на «Мандалорце» и его бесчисленных спин-оффах, функции Филони поделили между собой три его падавана: сценарист Мэтт Михновец («Войны клонов»), режиссёр Брэд Рау («Повстанцы», «Силы судьбы») и продюсер Дженнифер Корбетт («Сопротивление»). Прямо не команда, а летопись ЗВ-анимации за последние шесть лет.

Но, конечно, список авторов будет неполным без Джорджа Лукаса. Именно ему принадлежит сама идея «Бракованной партии» — отряда модифицированных клонов, способных в одиночку справиться с целой армией. Благоприятные мутации в их генетическом коде подарили каждому из бойцов уникальные навыки и черты характера. Своеобразие «Партии», по замыслу Лукаса, должно лишь сильнее контрастировать с надвигающейся унификацией Империи и её безликими штурмовиками.

Предводитель команды, Охотник (Hunter), безошибочно точно анализирует ландшафт и способен выследить цель по примятой листве на земле. Добродушный Громила (Wrecker) голыми руками сносит тяжёлые двери и валит на лопатки устрашающих монстров. Невозмутимый механик Тех (Tech) отвечает за оборудование и пилотаж, а киборг Эхо (Echo) — за взлом вражеских баз данных. Наконец, спину им всем прикрывает снайпер Прицел (Crosshair), суровый и высокомерный убийца… что по умолчанию обрекает его на роль злодея.

Спойлеры? Отнюдь. Раскол «Партии» происходит уже в первой серии, интрига же строится на мотивациях героев. Почему Прицел хранит верность Империи, в отличие от братьев-дезертиров? Сам ли он пришел к тому решению? Или же его действия продиктованы встроенным чипом, который вынуждает клонов беспрекословно подчиняться приказам, даже преступным, вроде «убить всех джедаев»?

Человечность искусственных солдат — лишь один из мотивов, которые «Бракованная партия» подхватывает у предшественника. Поначалу сериал вовсе может показаться очередным сезоном «Войн клонов». Аниматоры заново используют многие из локаций и моделей героев (в том числе те, что были созданы для неснятых эпизодов), за кадром по-прежнему звучат бравурные марши Кевина Кайнера, а актёр Ди Брэдли Бейкер, как всегда, виртуозно озвучивает добрую дюжину персонажей-клонов. Дизайн также сохранил фирменную угловатость, хотя за прошедший год технический уровень франшизы вырос несоизмеримо — особенно в плане освещения и спецэффектов.

Однако чем дальше, тем сильнее «Партия» напоминает не «Войны клонов», но «Мандалорца», причём оба сезона сразу. От первого — история прагматичного воина (в данном случае Охотника), в котором вдруг просыпается совесть после встречи с необычным ребёнком. От второго — путешествие этого ребёнка по миру «Звёздных войн» и бесконечная череда камео известных персонажей. Семейная сага пополам с приключенческим боевиком, всё по заветам Лукаса.

Впрочем, девочка-подросток Омега, которая прибивается к «Отряду 99» взамен предателя-Прицела, совсем не похожа на «Малыша Йоду». У неё (пока?) нет способностей к Силе и какого-либо вселенского предназначения. Она очаровательно уязвима и потому вынуждена полагаться на смекалку и/или обезоруживающую улыбку. Всю свою жизнь Омега провела в лаборатории клонёров на Камино, а потому умна, но при этом наивна. Каждую неизведанную планету, каждого нового знакомого она встречает с открытым сердцем и восторженным взглядом. Настолько оптимистичной и обаятельной героини в ЗВ не было уже очень давно.

Будни перестройки

Омега — удача вдвойне, потому что оригинальных персонажей в «Бракованной партии» на удивление немного. Центральный костяк героев был заявлен ещё в «Войнах клонов», а в эпизодических ролях то и дело мелькают звёздные гости из «Повстанцев», «Мандалорца», «Изгоя-один» и киноэпизодов. Всегда хотели узнать, как звали монстра-ранкора, который чуть не сожрал Люка Скайуокера в «Возвращении джедая»? Нет, не хотели? Что ж, всё равно узнаете!

За почти восемь часов хронометража «Партия» представляет лишь 4-5 новых персонажей и всего три (!) оригинальные планеты. Хотя, казалось бы, масштаб сериала располагает к открытиям. Отряд постоянно путешествует по Галактике, но то, что для Охотника и его коллег в новинку, для постоянных зрителей — уже пройденный этап. Впрочем, стоит отдать авторам должное: фансервис они, как правило, используют для развития сюжета. К примеру, битва клонов с юным Кейнаном из «Повстанцев» задаёт важный эмоциональный контекст для будущего конфликта между Охотником, Прицелом и Омегой. А попутно переписывает происхождение Кейнана из комиксов; ну, ЗВ не впервой заниматься ретконами.

В целом, несмотря на все заимствования, «Бракованная партия» рассказывает довольно небанальную историю. Как уже сказано, в сериале практически нет джедаев: никто не открывает древних тайн, не задаётся вопросами наследия и не спасает вселенную. Герои просто пытаются выжить и защитить своих товарищей — вот только у каждого из них разные представления о том, кого считать «своим».

Охотник заботится только о собственном отряде и не спешит присоединяться к капитану Рексу (да, он здесь тоже появляется) и его нарождающемуся Восстанию. А вот Эхо, успевший послужить среди «обычных» клонов, переживает обо всех своих собратьях. Также в сюжете часто появляются лидеры целых народов, вынужденные решать их судьбу в новой тоталитарной реальности. Наконец, Омега, чистая душа, готова рискнуть жизнью даже ради тех, кого она встретила пять минут назад. «Своих не бросают» — центральная идея сезона, и авторы разбирают её на всех возможных уровнях, от отдельной семьи до населения целых планет.

Тем нагляднее зло Империи: от подданных она требует абсолютной лояльности, но никому не отвечает взаимностью. «Бракованная партия» снова и снова подчеркивает, как новый режим выхолащивает Галактику. Солдат облачают в однотипную броню, гражданским присваивают идентификационные номера. Люди, клоны и цивилизации — всё это для Империи не более чем ресурс, который она оценивает, отрабатывает, а затем устраняет за ненадобностью. И даже главный антагонист сериала оказывается не демоническим колдуном со световым мечом, а скучным бюрократом в серой униформе.

Столь же методично Империя утилизирует саму Войну Клонов. «Партия» ненавязчиво отражает судьбу всех участников конфликта: дроиды идут на переплавку, боевые корабли сгружают на планету-свалку (привет, игра «Павший орден»!), предводителей ополчения объявляют врагами народа, а генетиков-клонёров переводят на новые нацпроекты.

Без резких движений

В каком-то смысле первый сезон «Бракованной партии» закрывает целую эпоху, начавшуюся почти двадцать лет назад с «Эпизодом II: Атака клонов» — и те, кто всё это время следил за её развитием, будут награждены за внимание. Награждены… но едва ли удивлены.

Сериал, увы, редко преподносит сюрпризы и даже не стесняется иронизировать над своей предсказуемостью. После очередного сюжетного «откровения» всезнайка-Тех косится в камеру и разводит руками: «Ну да. А что, это было не очевидно?» Амбиции и мотивации большинства персонажей заявлены с самого начала и по ходу истории не меняются. Герои (за редкими исключениями) не строят хитрых планов, не скрывают своих истинных целей и не мучаются моральными дилеммами.

Большая часть сезона построена по принципам видеоигры. Отряд получает задание, сталкивается с неожиданными препятствиями, но после зрелищной перестрелки всё-таки выполняет свою миссию. И так раз за разом. Варьируется лишь тип квеста: в половине серий от «Партии» требуется кого-то спасти, в остальных — добыть ценный груз. По большим праздникам — добыть ценный груз, чтобы кого-то спасти. Создатели очевидно вдохновлялись игровым циклом Jedi Knight и шутером Republic Commando, но даже там драматургия была чуть более разнообразной.

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Казалось бы, смутное время Империи открывает огромный простор для этических конфликтов и разногласий. Но герои «Бракованной партии» почему-то живут душа в душу. Раскол между Охотником и Прицелом срабатывает лишь в трёх ключевых эпизодах. Громила, который теряет волю под действием чипа-ингибитора, тут же получает прощение друзей. Эхо ничего не стоит переубедить командира, который не желает рисковать отрядом ради спасения чужого клона.

За кадром остаётся даже одна из самых очевидных этических проблем. По ходу заданий «Партия» регулярно вынуждена стрелять в своих бывших товарищей — и стреляют они на поражение (даже малютка Омега!). Но это не приводит ни к дискуссиям, ни к травматичным переживаниям; просто в какой-то момент герои без объяснения причин переводят оружие в оглушающий режим. Впрочем, отношение «Звёздных войн» к насилию всегда было неоднозначным: пацифистская этика джедаев здесь соседствует с весёлым, почти мультяшным отстрелом вражеских болванчиков.

Драмы в «Бракованной партии» так мало, что основной сюжет часто приходится «уплотнять» какой-нибудь дополнительной мини-историей. А в результате страдает погружение. Скажем, в третьей серии зрителю не дают сосредоточиться ни на адаптации Прицела к его новому отряду, ни на опасных приключениях Охотника и Омеги в поисках украденной запчасти. Доходит до абсурда: лучше всего работают те эпизоды, в которых «Партия» участвует по минимуму, а конфликт направляют герои второго плана.

Это, разумеется, не значит, что сериал не стоит просмотра. «Бракованная партия» даёт широкий срез мира «Звёздных войн» и любопытно дополняет другие истории, отношения между Омегой и её друзьями прописаны очень трогательно, а Прицел не укладывается в привычные злодейские клише. Наконец, проект просто поражает своей зрелищностью и качеством 3D-анимации.

Первый сезон «Партии» — дорогой, ровный и созданный будто специально для тех, кого предыдущие ЗВ-сериалы отпугнули своей детскостью. Но ему же недостает и их сильных сторон: эпического масштаба «Войн клонов», эмоциональности «Повстанцев» и яркого визуального стиля «Сопротивления». Дальнейший успех проекта во-многом зависит от того, удастся ли его авторам выработать свою «фишку» вместо того, чтобы цепляться за чужие наработки.

Увы, заготовки для продолжения пока настораживают. Сюжетная ветка клонёров очевидно движется в направлении «Мандалорца» и трилогии сиквелов. А финальная локация, имперская лаборатория на планете Вейланд, отсылает к оригинальной «Трилогии Трауна» — а значит, наверняка связана с будущим возвращением синекожего адмирала.

К добру или худу, «Бракованная партия» — часть огромной сериальной франшизы. Это и сиквел «Войн клонов», и приквел «Повстанцев», и тизер будущих проектов Дэйва Филони. Если вы всегда мечтали, чтобы разные уголки вселенной «Звёздных войн» были связаны друг с другом в едином повествовании, что ж, ваша мечта исполнилась. Но если вам по душе более самостоятельные истории, где драма персонажей важнее лора — возможно, лучше ещё раз пересмотреть Эпизоды VII-IX.