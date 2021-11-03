«Вечные»: самый скучный фильм Marvel?

Семь тысяч лет назад могущественная космическая сущность Аришам отправила на Землю десяток вечных — бессмертных героев, обладающих уникальными способностями. Тысячи лет вечные защищали зарождающееся и развивающееся человечество от нападений девиантов — чудовищных существ, которые убивали всех, кто попадался им на глаза. Со временем вечные расправились с последними девиантами и зажили каждый сам по себе. Но теперь девианты неожиданно возрождаются, а вечные вынуждены воссоединиться и снова встать на защиту человечества…

Eternals Жанр: супергероика

Режиссёр: Хлои Чжао

В ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Лия Макхью

Премьера: 8 ноября 2021 года

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Лига справедливости» (2017), «Мстители» (2012)

«Вечные» — один из самых амбициозных проектов Marvel за последнее время. Студия пытается представить зрителям совершенно новую команду, состоящую из десяти никому не известных супергероев, в рамках одного фильма. Причём доверили эту непростую задачу постановщице Хлои Чжао, сделавшей себе имя на независимых драмах, снятых за смешные деньги, часто с участием непрофессиональных актёров.

Для архитектора киновселенной Marvel Кевина Файги приглашение Чжао было рискованным шагом. Да, Чжао — любимица фестивальной сцены и за время работы над «Вечными» успела получить два «Оскара» за «Землю кочевников», но она никогда прежде не работала с крупными голливудскими блокбастерами, представляющими собой полную противоположность её фирменному творческому стилю.

Отчасти гамбит Файги оправдался: «Вечные» рассказывают, пожалуй, самую взрослую историю в рамках вселенной Marvel. Герои впервые за двадцать фильмов вспоминают, что умеют заниматься сексом, среди них даже есть открытый гей. Сюжет затрагивает серьёзные темы вроде верности семье, ответственности за свои решения и выбора между навязанным предназначением и собственными убеждениями. Но вот как цельный фильм «Вечные» работают плохо.

Создателям требовалось как можно быстрее познакомить зрителей с десятком совершенно новых персонажей. Поэтому первый акт фильма получился чудовищно затянутым, перегруженным флэшбеками в прошлое героев и обилием информации, которую буквально тоннами вываливают на неподготовленного зрителя. А когда вечные отправляются на поиски собратьев, по сути одна и та же сцена повторяется несколько раз. Вечные встречаются впервые за столетия, вымучивают пару шуток, рассказывают о возвращении Девиантов, зовут товарища вернуться в команду, получают отказ, затем отказники передумывают, и пополнившаяся команда едет дальше.

Marvel собрали интересный и разнообразный актёрский состав, в котором нашлось место даже таким звёздам, как Анджелина Джоли и Сайма Хайек. Но невозможно одинаково раскрыть сразу десять новых персонажей в рамках одного фильма, даже если он длится два с половиной часа. «Вечные» и не пытаются: кого-то из действующих лиц быстро выводят из действия, других задвигают на второй план. Сюжет большую часть времени концентрируется на лидерах группы — Серси и Икарисе. И эта парочка — наименее интересная из всей десятки.

Сюжет совершенно не даёт времени познакомиться с каждым из персонажей по отдельности. Прежде чем собраться в «Мстителей», Тор, Капитан Америка и Железный человек получили по сольному фильму каждый (а некоторые и по два). «Стражи галактики», перед тем как объединить пятёрку разношёрстных героев в одну банду, уделили драгоценное экранное время, чтобы показать, что Звёздный лорд, Гамора и прочие реактивные еноты представляют из себя по отдельности.

Вечные же сразу вываливаются на сцену всей толпой и меньше чем по двое не ходят. Львиную долю экранного времени занимает дуэт Серси и Икариса, но зритель не успевает прочувствовать глубину их отношений. Нам быстренько объясняют, что они познакомились семь тысяч лет назад, полюбили друг друга, занялись сексом, сыграли свадьбу… а пару сотен лет назад по непонятной причине расстались. Теперь Серси крутит шашни с простым музейным сотрудником по имени Джон Сноу… простите, Дэйн Уитман, который, простите ещё раз, ничего не знает об истинной биографии своей подружки.

Серси и Икарис неинтересны как действующие лица. Серси пытается быть лидером вечных, но для этой роли она на редкость пассивна — начинает действовать, только когда обстоятельства не оставляют ей иного выбора. Икарис же настолько пытается не походить на Супермена, с которым у него совпадает набор способностей, что создатели прямым текстом шутят об этом в фильме.

При этом на заднем плане остаётся совершенно чумовой Гильгамеш в исполнении суперхаризматичного Дона Ли. Кумэйл Нанджиани добавляет юмора с каждым своим появлением на экране в образе Кинго, вечного, который умудрился основать целую болливудскую династию из одного актёра. Роману Друига (Барри Кеоган) с Маккари (Лорен Ридлофф) уделяют от силы пару минут экранного времени, но по искренности и теплоте эта любовная линия затмевает отношения Икариса и Серси. Самым эмоциональным моментом стало трогательное прощание Фастоса с семьёй. А вот присутствие на экране Сальмы Хайек и Анджелины Джоли практически не ощущается — они не делают ничего такого, чего не сыграли бы любые другие актрисы.

Для фильма о героях, которые вынуждены столкнуться с нелёгким моральным выбором, «Вечные» получились удивительно неэмоциональными. Флэшбеки то и дело переносят нас то в Теночтитлан времён вторжения Кортеса, то в Хиросиму спустя пару минут после взрыва ядерной бомбы. Всякий раз герои красиво говорят о геноциде, повернувшись к умирающим людям спиной. Но камера не даёт нам прочувствовать всего драматизма ситуации. Нам предлагают сопереживать душевным терзаниям бессмертных неубиваемых существ, чьи «мучения» не идут ни в какое сравнение с болью тысяч людей вокруг. К слову, во флэшбеке с Хиросимой не показали ни одного местного жителя, словно бомбу взорвали в городе-призраке. Парочка убивающихся по этому поводу Вечных кажется единственными живыми существами на много километров вокруг.

Довольно много внимания уделено сюжетам об эволюции девиантов и деградации сознания, которую испытывает героиня Анджелины Джоли Фина, но в конце обе эти линии уходят в никуда. О проблемах Фины с памятью фильм просто забывает, а развитие девиантов никак не влияет на концовку.

А концовка эта в который уже раз сводится к банальному побоищу с не самой лучшей компьютерной графикой. Причём предполагается, что размах происходящего превосходит по серьёзности даже щелчок Таноса, но почему-то вечные оказываются единственными, кто способен на это среагировать. Где был Гондор, когда Вестфолд пал… простите, где были Мстители и другие супергерои, когда в «Вечных» решали проблему ТАКОЙ величины? К сценарию есть и другие претензии: если вечные весь фильм подчёркивают, что им нельзя влиять на дела людей, когда в них не замешаны девианты, почему Фастос в Хиросиме винит себя за то, что многие века подстёгивал научно-технический прогресс? То есть в такие дела ему влезать можно?

Ну а неспешный фестивальный медитативный стиль Чжао, за который так ценили её независимые фильмы, в «Вечных» особо не заметен. Да, картина снималась на натуре и в ней много красивых кадров девственной и незаезженной местности. Но стоило ли ради этого нанимать оскароносного режиссёра, если в итоге картина рассказывает стандартную супергеройскую историю, пусть и несколько по-новому?