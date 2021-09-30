«Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота

Жизнь журналиста Эдди Брока никак не устаканится: девушка ушла к другому, работа то есть, то нет. Да ещё и вселившийся в него инопланетный симбиот Веном устал от курино-шоколадной диеты и просит человечины. В погоне за эксклюзивом Эдди соглашается взять интервью у серийного убийцы Клетуса Кэссиди, который готов раскрыть свои секреты только ему.

Venom: Let There Be Carnage Жанр: супергеройская романтическая комедия ужасов

Режиссёр: Энди Серкис

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Мишель Уильямс

Премьера в России: 30 сентября 2021

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Спаун» (1997) • «Бладшот» (2020) • «Сын Маски» (2005)

«Веном» 2018 года был, по сути, авантюрой. Самостоятельный фильм про колоритного, но второстепенного персонажа без привязки к киновселенным? Либо это должно быть что-то из ряда вон выходящее… либо должен сработать маркетинг. И маркетологи постарались от души! Фильм про неряху-журналиста и его брутальное зубастое альтер эго нашёл неожиданно массовую женскую аудиторию, очарованную гомоэротичной динамикой отношений человека и симбиота. Такого в супергеройском кино действительно ещё не было.

Финал фильма представил важнейшего для Венома противника — Карнажа в исполнении Вуди Харрельсона. Это был умный ход: красного симбиота ждали на экранах ещё с первого появления Венома в третьем «Человеке-пауке» Сэма Рэйми. И это давало надежду, что в сиквеле Тому Харди не придётся так тужиться, неся на плечах целый фильм.

Создатели «Венома 2» пристально изучили, что работало в первом фильме, а что нет. Взаимодействие Эдди и симбиота позабавило зрителей, и в сиквеле на него даже больший упор — ждите воздушный поцелуй «Бойцовскому клубу»! Веном — как черт на правом плече, он говорит не только с Эдди, но и со зрителем, всегда подталкивает к тому, чего действительно хочется, и плюет на последствия. Но сценаристке отказало чувство меры, и выносить клоунаду от симбиота приходится целый фильм.

К счастью, кино на 22 минуты короче первой части — порезали развитие второплановых персонажей, попытки Брока устроить карьеру и прочую чепуху. Всё подаётся максимально резко и схематично. Вот злодей, вот его депрессивное, толкнувшее на кривую дорожку прошлое. Вот глупый коп, который то ли ведёт, то ли не ведёт дело Кэссиди. Вот размолвка Эдди и Венома, неспособных решить, быть им героем или нет. Вот бывшая, которая появляется, только когда нужен посыльный или дама в беде.

После скучного злодея-бизнесмена из первого фильма, о котором мы знали одно — что для него цель оправдывает средства, биографии Клетуса Кэссиди уделено столько внимания, сколько может дать сокращённый хронометраж. Забавно, что Карнажу, как и Джокеру, биография не очень нужна: он страшнее таинственностью и непредсказуемостью, хаотичным сознанием, перед которым бессилен психоанализ. «Джокер» 2019 года ушёл в другую сторону, заставив сочувствовать будущему злодею через рассказ о трудностях жизни людей с психическими заболеваниями. «Веном 2» просто утонул бы на такой глубине, поэтому Кэссиди превратился в ещё одного трудного подростка с испорченным детством и разбитым сердцем.

Между Броком и Кэссиди нет особой химии, несмотря на то, что они часто делят кадр. Харди морщит лоб, а Харрельсон кривляется в нелепом парике — так и проходят их беседы. Маньяк якобы питает к журналисту особый интерес, потому что тот помог отправить его в тюрьму, но это остаётся за кадром. Причина, по которой Эдди соглашается увидеться с Клетусом перед казнью, весома: боится, что больше не найдёт эксклюзивов. Хорош журналист! А способ, которым Кэссиди получает симбиота, и вовсе смехотворен: Клетусу удаётся прокусить Эдди руку, и этого достаточно, чтобы в него проник Карнаж. А что, если бы Брока укусила собака? У нас был бы второй «Сын Маски»?

На фоне того, как подробно прописана биография маньяка, история происхождения красного симбиота удивляет ленью проработки. Нам ни слова не говорят о том, как вообще размножаются симбиоты и почему сын может захотеть убить отца. У самого Карнажа нет личности, подобной весельчаку Веному, он то соглашается с носителем, то подавляет его. Дескать, вы же хотите увидеть мордобой, зачем вам эти вспомогательные подробности?

Мордобой срежиссирован действительно лучше, чем в первом фильме, эффектней стали выглядеть и сами симбиоты. Карнаж творчески использует свои многочисленные отростки — например, хакает ими интернет (это действительно происходит и занимает пару секунд, хакеры в шоке). К сожалению, даже в фильме про самого знаменитого маньяка вселенной Marvel крови нет — лезвия симбиота не режут или колют, а просто отбрасывают случайных жертв, а откушенные головы ловко не попадают в кадр. Так и ждёшь, что Брок ответит Веному, скулящему о том, почему они так мало убивают: «Пойми, с рейтингом R нас не увидят подростки».

Как и первая часть, «Веном: да будет резня» линеен и стерилен, он плавает строго в своём лягушатнике как можно дальше от буйков. Он избавился от нудности, которая сковывала его предшественника, но цинично эксплуатирует приёмы, сделавшие его хитом, не добавляя ничего нового. Самое эмоциональное, что есть в фильме, — сцена после титров, но и эти эмоции заёмные, сам «Веном 2» на них не заработал. Биология научила нас, что паразитом быть легко и приятно, остальным остаётся только завидовать.