«Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота

Venom: Let There Be Carnage

Жанр: супергеройская романтическая комедия ужасов

Режиссёр: Энди Серкис

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Мишель Уильямс

Премьера в России: 30 сентября 2021

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Спаун» (1997) • «Бладшот» (2020) • «Сын Маски» (2005)