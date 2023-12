«Заветное желание»: сказка без волшебства

Семнадцатилетняя Аша живёт в королевстве Розас, которое процветает благодаря королю Магнифико. Правитель Розаса, по совместительству могущественный маг, заботится о гражданах, а взамен забирает на хранение их мечты. Люди охотно их отдают, пусть и забывая, что именно потеряли, — ведь некоторые мечты король периодически исполняет (правда, только те, что считает безобидными). И вроде бы все довольны положением вещей, пока в один прекрасный день Аша не задаётся вопросом: а так ли это хорошо — забыть о своём самом заветном желании?

Wish Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, приключения Режиссёр: Крис Бак, Фон Вирасунторн В ролях: Ариана ДеБос, Крис Пайн, Алан Тьюдик, Анжелика Кебрал, Виктор Гарбер, Наташа Ротуэлл Премьерный показ: 8 ноября 2023 года (мир) Продолжительность: 95 минут Похоже на: «Энканто», «Рапунцель: Запутанная история», «Холодное сердце» и почти каждый классический диснеевский мультфильм

На производство мультфильма, приуроченного к юбилею The Walt Disney Company, бросили тяжёлую артиллерию. Режиссёрами стали Крис Бак и Фон Вирасунторн, которые успели поработать над сверхуспешным «Холодным сердцем», а за сценарий отвечали Дженнифер Ли и Эллисон Мур. Перед ними поставили почти непосильную задачу — создать историю, которая аккумулировала бы в себе весь столетний путь студии. При таких условиях Disney был нужен очередной безупречный шедевр, особенно с учётом ряда недавних кассовых неудач.

Идею для мультфильма взяли из знаменитой песни When You Wish Upon a Star, которая впервые прозвучала в «Пиноккио» (1940) и с тех пор стала одним из символов студии. Главная героиня живёт в идиллическом царстве, где все равны. Вскоре она понимает, что мотивы правителя Розаса не такие уж благородные и бескорыстные, после чего загадывает желание, обратившись к звёздам. Одна из звёзд отвечает на зов Аши и спускается на землю, чтобы помочь спасти мечты людей. Казалось бы, у Disney на руках был задел как минимум на славную вдохновляющую сказку, которая если бы и не вошла в золотой фонд анимации, то хотя бы стала достойным подарком для зрителей (и принесла бы достойные сборы).

Но создатели мультфильма настолько усердно отдавали дань уважения наследию студии, что в итоге во всех смыслах остались без гроша в кармане. Творческий запал ушёл на традиционные тропы и образы, а вот сил на интересную оригинальную историю уже не хватило. Доказательством тому стал провал в прокате в первый же уикенд.

Аша (Ариана ДеБос) — типичная диснеевская героиня. Она миловидная, добрая, самоотверженная, немного неловкая и чересчур энергичная, как будто сидит на диете из сладостей и кофе. В мультфильме вообще печально мало свежих идей. Даже открывающая сцена, в которой Аша представляет зрителям королевство Розас, уж слишком напоминает похожий эпизод из «Энканто». Только вот песня о семействе Мадригаль авторства Лин-Мануэля Миранды получилась не в пример веселее. Конечно, у героини есть сайдкик, козлёнок Валентино. Несмотря на шикарный голос, спутник получился совсем блёклым — его вряд ли можно поставить в один ряд с дракончиком Мушу («Мулан») или петухом Хей-Хеем («Моана»).

Не дотягивает до заявленного уровня и главный злодей Магнифико (Крис Пайн). Пока не вмешалась Аша, он действительно заботился о подданных и обеспечивал им безоблачное существование — представьте себе, даже без налогов. Да и желания он никак не использовал в своих интересах, а просто хранил. Правда, есть нюанс — Магнифико ограничивал свободу воли и исполнял только безопасные мечты. Он считал, что оберегает людей, потому что они не всегда желают хороших вещей. Лепрекон О. Ж. Грант из «Трассы 60», например, исполнял любые желания, благодаря чему его просители вредили самим себе и другим сколько душе угодно.

Положа руку на сердце скажем, что антагонист получился не слишком убедительным. В современном мире такого поведения недостаточно, чтобы считаться настоящим злодеем. Его жизнерадостную песню The Thanks I Get в соцсетях уже сравнивают с музыкальными номерами других диснеевских плохишей вроде Be Prepared Шрама («Король Лев») или Hellfire Фролло («Горбун из Нотр-Дама»). Сами понимаете, не в пользу Магнифико. Плохо прописан не только он, но и остальные герои. Их сюжетные линии повисают в воздухе, как нитки гобелена из сожжённой деревни короля. Да, у него, оказывается, есть предыстория, но он упоминает о ней всего один раз, и подробностей мы так и не узнаем.

Отсылки в «Заветном желании» вышли на новый уровень, и это не комплимент. Количество оммажей и цитат выходит за пределы здравого смысла, они есть в каждом персонаже, в каждой сцене, даже в некоторых звуках! Семеро друзей Аши очень похожи на семёрку гномов, сама героиня носит плащ Феи-крёстной, добродушный медведь Джон напоминает о Малыше Джоне из «Робина Гуда», в одном из эпизодов звучит крик Тарзана, на экране появляется мужчина в костюме Питера Пэна, и список можно продолжать, продолжать и продолжать.

Уши Микки Мауса торчат буквально отовсюду — иногда они в прямом смысле появляются в очертаниях предметов. По большому счёту всё это даже не намёки на происхождение культовых сказочных героев, а просто отсылки ради отсылок. Такое обилие референсов вызывает не тёплое чувство ностальгии (как, вероятно, задумывалось), а раздражение. Капустник знакомых образов сработал бы в формате экспериментальной короткометражки, но в самостоятельном мультфильме он только ломает атмосферу и начисто лишает его индивидуальности. Даже в сравнении с самыми слабыми проектами Disney мультик получился слишком осторожным и бездушным. Расползающуюся по швам лоскутную историю не спасает и пресный юмор — сразу после просмотра сложно вспомнить хотя бы одну стоящую шутку. Как и яркую песню — они не то чтобы очень плохи, просто не запоминаются.

Не волнуйтесь, как минимум один плюс у «Заветного желания» всё же есть. На фоне популярности сочетания 2D и 3D в современной анимации («Человек-паук: Через вселенные», «Кот в сапогах 2: Последнее желание») авторы приняли решение использовать подобный приём и здесь. Подход оказался относительно удачным — картинка только поначалу кажется непривычной, а мягкая ручная рисовка на трёхмерных моделях выглядит эстетично и приятно. Правда, из-за неё кажется, будто весь мультфильм нарисован акварелью, и даже в самых ярких сценах цвета немного приглушены.

Путь к мечте красной нитью проходил через все диснеевские сюжеты, и за это время идея не перестала быть важной и нужной. Вдохновлять маленьких зрителей на то, чтобы они не забывали о своих главных желаниях, — хорошее, правильное дело, каким бы простым ни был этот посыл. А вот на зрителях постарше история, рассказанная таким образом, уже точно не сработает. «Заветное желание» получилось натужным, вторичным и искусственным. На первый взгляд мультфильм выглядит точь-в-точь как добрая вдохновляющая сказка — но, увы, настоящей магии в нём нет.

