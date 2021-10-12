Видео: обзор набора «Экстремис» для Warhammer: Age of Sigmar

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о наборе «Экстремис» для фэнтезийной Warhammer: Age of Sigmar.
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Кот-император | 07.10.2021
Ролик-летсплей в честь анонса нового тиража. Увы, придётся подождать до следующего года.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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