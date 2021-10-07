Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»

Наши друзья из Hobby World подготовили новый ролик! На этот раз Семён Пыхтеев вместе с целой толпой гостей (BadComedian, Ануар, Денис Косяков, Лёша Зуйков из «Два в кубе» и Влад из «Низа Гамс») играют в «Космический контакт».

Мы замочили всех зомби в «Зомбициде», но расходиться не хотелось. Что делать? Конечно, играть в «Космический контакт» – напряжённую игру про борьбу различных инопланетян! В ней победу может принести как точный подсчёт военной мощи, так и искусная дипломатия.

А ещё не пропустите конкурс! Придумайте свою расу для «Космического контакта» и напиши её название и способности в комментариях к ролику на YouTube. Победителя-счастливчика выберут случайным образом 20 октября. Ему отправят коробку игры, подписанную всеми гостями.

Недавний тираж игры расхватали как горячие пирожки, поэтому издательство анонсировало перевыпуск — но тираж нужно ждать до следующего года.