    Видео МирФ

    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»

    7 октября 2021
    07.10.2021
    28420
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World подготовили новый ролик! На этот раз Семён Пыхтеев вместе с целой толпой гостей (BadComedian, Ануар, Денис Косяков, Лёша Зуйков из «Два в кубе» и Влад из «Низа Гамс») играют в «Космический контакт».

    Мы замочили всех зомби в «Зомбициде», но расходиться не хотелось. Что делать? Конечно, играть в «Космический контакт» – напряжённую игру про борьбу различных инопланетян! В ней победу может принести как точный подсчёт военной мощи, так и искусная дипломатия.

    А ещё не пропустите конкурс! Придумайте свою расу для «Космического контакта» и напиши её название и способности в комментариях к ролику на YouTube. Победителя-счастливчика выберут случайным образом 20 октября. Ему отправят коробку игры, подписанную всеми гостями.

    Недавний тираж игры расхватали как горячие пирожки, поэтому издательство анонсировало перевыпуск — но тираж нужно ждать до следующего года.

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