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Видео: интервью с создателем настолки «Космобюро»
Дмитрий Кинский
3 октября 18:28
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Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев пообщался с автором настольной стратегической игры «Космобюро» Андреем Колупаевым.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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