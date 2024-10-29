«По ту сторону изгороди»: юбилейная короткометражка

«Добро пожаловать обратно в неизведанное. Пройдите по знакомому, но загадочному туману. Ощутите, как нежный ветерок шепчет в листьях. Прислушайтесь к песням птиц и тайнам вполголоса. И присоединяйтесь к Вирту, Грегу и Беатрис в их поисках ответа на величайший вопрос всей жизни... может, все мы заблудились? «По ту сторону изгороди» — 10 лет, и мы так рады, что вы здесь.