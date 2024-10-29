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#короткометражка
«По ту сторону изгороди»: юбилейная короткометражка
Кот-император
3 ноября 20:25
33
1 минута на чтение
Cartoon Network в честь десятилетия мультсериала «По ту сторону изгороди» опубликовала новую короткометражку. Она создана знаменитой студией Aardman и выполнена в технике кукольной анимации. Вирт и Грег снова блуждают по Неизведанному — ещё несколько минут.
«Добро пожаловать обратно в неизведанное. Пройдите по знакомому, но загадочному туману. Ощутите, как нежный ветерок шепчет в листьях. Прислушайтесь к песням птиц и тайнам вполголоса. И присоединяйтесь к Вирту, Грегу и Беатрис в их поисках ответа на величайший вопрос всей жизни... может, все мы заблудились? «По ту сторону изгороди» — 10 лет, и мы так рады, что вы здесь.
Режиссёры короткометражки — Майки Плиз и Дэн Оджари, а Вирта, как и прежде, озвучл Элайджа Вуд.

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78657

Элайджа Вуд, загадочная атмосфера и хорошая музыка.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#короткометражка
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