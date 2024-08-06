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Видео: презентация настольной новинки «Космобюро»
Дмитрий Кинский
16 августа 12:46
46
1 минута на чтение
Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев заглянул на презентацию отечественной настольной игры «Космобюро».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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