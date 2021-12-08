    Видео МирФ

    Видео: обзор настолки «Поиски планеты Х»

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    47577
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольной игре «Поиски планеты Х».

    Это дедуктивная астрономическая игра, в которой вам придется изучать звездное небо, чтобы вычислить расположение планеты Х.

    Причем благодаря специальному бесплатному приложению игра генерирует новую карту и справляется с ролью ведущего.

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     Дмитрий Кинский |  22.11.2021

    Новый ролик от Hobby World.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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