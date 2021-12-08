Видео: обзор настолки «Поиски планеты Х»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настольной игре «Поиски планеты Х».

Это дедуктивная астрономическая игра, в которой вам придется изучать звездное небо, чтобы вычислить расположение планеты Х.

Причем благодаря специальному бесплатному приложению игра генерирует новую карту и справляется с ролью ведущего.