    Видео МирФ

    Видео: обзор серии настолок «Манчкин»

    22 ноября 2021
    22.11.2021
    23180
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев детально рассказал про всю линейку «Манчкин».

    В этом видео вы наверняка узнаете, какой версией настолки лучше обзавестись именно вам.

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     Дмитрий Кинский |  27.10.2021

    Новый ролик от Hobby World.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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