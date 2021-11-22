Видео: обзор серии настолок «Манчкин»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев детально рассказал про всю линейку «Манчкин».
В этом видео вы наверняка узнаете, какой версией настолки лучше обзавестись именно вам.
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Дмитрий Кинский | 27.10.2021
Новый ролик от Hobby World.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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