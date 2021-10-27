Видео: обзор настольной игры «Лига детективов»

Наши друзья из Hobby World поделились свежим роликом, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о новой настолке под названием «Лига детективов».

Это социально-дедуктивная игра, в которой нужно разгадывать чужие тайны и профессии, а также тонко намекать на свои.