Видео: обзор настольной игры «Лига детективов»

Наши друзья из Hobby World поделились свежим роликом, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о новой настолке под названием «Лига детективов».
Это социально-дедуктивная игра, в которой нужно разгадывать чужие тайны и профессии, а также тонко намекать на свои.
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Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»
Дмитрий Кинский | 25.10.2021
Новое видео от Hobby World.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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