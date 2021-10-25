Видео: обзор настольной стратегии «Расцвет»

Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о красочной настольной стратегии под названием «Расцвет».
В ней между игроками развернется нешуточная борьба за контроль над природными территориями.
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Дмитрий Кинский | 12.10.2021
Новый ролик от наших друзей.
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Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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