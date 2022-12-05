Видео: обзор настольной игры «Рик и Морти: Близкие риконтакты риковой степени»

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор карточной игры «Рик и Морти: Близкие риконтакты риковой степени». В ней вы возьмёте на себя роль одного из Риков, которые будут надирать зад Совету Риков!

Поклонники мультвселенной знают, что никаким поворотам сюжета уже удивляться не приходится. Вот и сейчас — Рики из разных измерений погибают один за другим, и Рика обвинили в преступлениях против человечества риковечества.

Придётся Рику и его копиям из других измерений действовать сообща и свергнуть Совет Риков. Только так удастся докопаться до сути рикоцида и попытаться более-менее вернуть всё на круги своя, если это словосочетание вообще можно применить, зная Рика и Морти.