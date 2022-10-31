Видео: обзор настольной игры «Ведьмин круг»

К Хэллоуину наши коллеги из Hobby World выпустили настольную игру «Ведьмин круг» про зельеварение. А недавно вышел видеообзор, в котором ведущий Семён Пыхтеев рассказал о правилах и показал компоненты.

Близится Хэллоуин. Волшебное сообщество застыло в ожидании: грядёт соревнование за звание главы Магического Совета! Самые могущественные ведьмы сойдутся в колдовском поединке – и он, разумеется, будет самым честным и справедливым… Впрочем, кого мы обманываем? Всем известно, что ведьмы – мастерицы не только в ворожбе, но и во всевозможных подлостях. Будет неприятно, если ваш котёл взорвётся, потому что кто-то подмешал туда лишний корень мандрагоры…

От 2 до 5 игроков, от 13 лет, полчаса на партию