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    Новости

    14 декабря Disney закроет свой телеканал в России

    2 декабря 2022
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    02.12.2022
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    14 декабря Disney закро

    По данным Telegram-канала «Новости Москвы», телеканал Disney остановит вещание в России через две недели — 14 декабря.

    Его место займет канал «Солнце», который будет транслировать мультфильмы, различные шоу и другой контент для детей.

    Напомним, канал Disney запустили в августе 2010 года. До этого фильмы и мультфильмы компании показывали в специальных блоках на Первом канале, РТР и СТС.

    Disney приостановила свою деятельность еще в марте 2022 года. А этой осенью удалила свои российские соцсети, перестала продлевать лицензии и закрыла локальные офисы.

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