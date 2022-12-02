14 декабря Disney закроет свой телеканал в России

По данным Telegram-канала «Новости Москвы», телеканал Disney остановит вещание в России через две недели — 14 декабря.
Его место займет канал «Солнце», который будет транслировать мультфильмы, различные шоу и другой контент для детей.
Напомним, канал Disney запустили в августе 2010 года. До этого фильмы и мультфильмы компании показывали в специальных блоках на Первом канале, РТР и СТС.
Disney приостановила свою деятельность еще в марте 2022 года. А этой осенью удалила свои российские соцсети, перестала продлевать лицензии и закрыла локальные офисы.
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Редактор
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