Актёр, сыгравший Гимли во «Властелине колец», озвучил своего героя в грядущей игре Return to Moria

Джон Рис-Дэвис, который играл неугомонного гнома в трилогии Питера Джексона (а так же Саллаха в фильмах об Индиана Джонсе!), подарил свой голос Гимли и в грядущей The Lord of the Rings: Return to Moria. «Актёры часто создают персонажей с огромной любовью, и порой так трудно отпустить их. Конечно, для меня Гимли — обожаемый персонаж, и я очень благодарен за возможность повторить его в другом контексте» — сказал Рис-Дэвис о своём участии в проекте.

Return to Moria будет кооперативной выживалкой про гномов, действие которой развернётся в Моррии спустя семь десятилетий после окончания Войны кольца. Сюжет основан на книгах, но при этом идёт в согласии и с фильмами Джексона. Игра выйдет в Epic Games Store 24 октября, версия для PlayStation ожидается позже. Русский перевод не планируется.