    3
    Новости
    #Властелин колец и Средиземье

    Актёр, сыгравший Гимли во «Властелине колец», озвучил своего героя в грядущей игре Return to Moria

    18 октября 2023
    Фото аватара
    18.10.2023
    2762
    0 минут на чтение
    #Властелин колец и Средиземье
    Актёр, сыгравший Гимли во «Властелине колец», озвучит своего героя в игре Return to Moria

    Джон Рис-Дэвис, который играл неугомонного гнома в трилогии Питера Джексона (а так же Саллаха в фильмах об Индиана Джонсе!), подарил свой голос Гимли и в грядущей The Lord of the Rings: Return to Moria. «Актёры часто создают персонажей с огромной любовью, и порой так трудно отпустить их. Конечно, для меня Гимли — обожаемый персонаж, и я очень благодарен за возможность повторить его в другом контексте» — сказал Рис-Дэвис о своём участии в проекте.

    Return to Moria будет кооперативной выживалкой про гномов, действие которой развернётся в Моррии спустя семь десятилетий после окончания Войны кольца. Сюжет основан на книгах, но при этом идёт в согласии и с фильмами Джексона. Игра выйдет в Epic Games Store 24 октября, версия для PlayStation ожидается позже. Русский перевод не планируется.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Статьи

    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше! 4
    0
    29474
    «Время приключений: Фиона и Кейк». Просто дети стали старше!

    Продолжение «Времени приключений» для повзрослевшей и погрустневшей аудитории

    Обзор The Expanse: A Telltale Series. Бонусная глава к «Пространству» 10
    0
    85572
    Обзор The Expanse: A Telltale Series. Бонусная глава к «Пространству»

    Очередная игра от Telltale — теперь в эстетике «Пространства»

    «Особняк с привидениями»: новая экранизация диснеевского аттракциона 5
    0
    142018
    «Особняк с привидениями»: новая экранизация диснеевского аттракциона

    Современная версия «Дома с приколами» — на этот раз без Эдди Мерфи, зато с Джаредом Лето. 

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023 21
    0
    270191
    Во что поиграть? Настольные игры октября 2023

    В этом месяце настоящее раздолье для любителей стратегий!

    Кто такой адмирал Траун и почему от него зависит будущее «Звёздных войн» 4
    0
    368970
    Адмирал Траун: кто это и почему от него зависит будущее «Звёздных войн»

    Почему судьба «Звёздных войн» связана с персонажем из книг Тимоти Зана.

    «Библиотекарь»: сериал про волшебные советские книги — против книги 4
    0
    310043
    «Библиотекарь»: сериал про волшебные советские книги — против книги

    Путь от романа, удостоенного премии «Русский Букер», к сериалу в жанре городского фэнтези оказался ухабистым, многое расплескалось по дороге.

    С вами ничего не случится в 99-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    578052
    С вами ничего не случится в 99-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Вспоминаем творчество Кира Булычёва.

    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne
    0
    408265
    Обзор Lies of P. Марионеточная Bloodborne

    БУ-РА-ТИ-НО! Ой, не то…

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить