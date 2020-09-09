Американская киноакадемия ввела новые стандарты премии — они направлены на репрезентацию

8 сентября Американская киноакадемия в рамках инициативы Academy Aperture 2025 представила нововведения в стандарты премии, направленные на инклюзивность и репрезентацию. Они затронут только номинацию «Лучший фильм» и начнут действовать с 2024 года (с 96-й премии церемонии). Меры разработали губернаторы Академии Девон Франклин и Джим Янополус. Примером для подражания послужили аналогичные меры, принятые Британской академией кино и телевидения (BAFTA).

И хотя меры начнут действовать только с 2024-го года, номинанты, которые планируют выдвигаться на «Лучший фильм» в 2022-м и 2023-м, всё равно должны будут заполнять конфиденциальную форму Инклюзивных стандартов Академии (выполнять эти требования необязательно).

А вот с 2024-го картина, выдвигающаяся на номинацию «Лучший фильм», уже должна будет выполнять требования как минимум двух стандартов из четырёх.

Перевели описания всех четырёх.

Стандарт А: репрезентация на экране, в темах и повествовании

Чтобы выполнить условия Стандарта А, фильм должен удовлетворять одному из следующих критериев.

A1. Ведущий актёр или важный актёр второго плана

Хотя бы один из ведущих актёров или важных актёров второго плана должен относиться к малопредставленной расовой или этнической группе.

Азиаты

Латиноамериканцы (представители испанской культуры)

Темнокожие/афроамериканцы

Коренные американцы/индейцы/жители Аляски

Представители среднего востока/северной Африки

Коренные жители архипелага Гавайи или Пасифики

Другая непредставленная раса или культура

А2. Общий актёрский состав

Хотя бы 30% всех актёров среди второстепенного каста и статистов должны относиться хотя бы к двум малопредставленным социальным группам.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

А3. Основная сюжетная линия/поднимаемые темы

Основная линия, тема или повествование фильма должны затрагивать одну или несколько малопредставленных социальных групп.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

Стадарт B. Творческие руководители и команда проекта

Чтобы достигнуть Стандарта B, фильм должен удовлетворять одному из следующих критериев.

B1. Творческие руководители и главы подразделений

Хотя бы двое руководителей должны относиться к малопредставленной социальной группе. Затрагиваемые должности: директор по кастингу, оператор, композитор, дизайнер по костюмам, режиссёр, монтажёр, стилист по причёскам, гримёр, продюсер, художник-постановщик, декоратор, звукооператор, руководитель по спецэффектам, сценарист.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

И хотя бы один представитель указанных должностей обязан принадлежать к одной из расовых и этнических малопредставленных групп.

Азиаты

Латиноамериканцы (представители испанской культуры)

Темнокожие/афроамериканцы

Коренные американцы/индейцы/жители Аляски

Представители среднего востока/северной Африки

Коренные жители архипелага Гавайи или Пасифики

Другая непредставленная раса или культура

B2. Другие ключевые роли

Хотя бы шестеро членов съёмочной команды или сотрудников по технической части (исключая помощников) должны относиться к малопредставленной расовой или этнической группе.

B3. Общий состав команды

Хотя бы 30% съёмочной команды фильма должны относиться к малопредставленной социальной группе.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

Стандарт С: Доступность и возможности индустрии

Чтобы достигнуть стандарта C, фильм должен удовлетворять сразу двум критериям.

C1. Возможности оплачиваемой стажировки

Дистрибьютор или компания-инвестор оплачивает обучение или стажировку представителям одной или нескольких малопредставленных социальных групп, а также удовлетворяет дополнительным критериям.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

Крупные студии/дистрибьюторы должны поддерживать постоянную оплачиваемую стажировку для малопредставленных социальных групп (которые также включают группы расовой или этнической принадлежности) в следующих подразделениях: производство, физическое производство, постпродакшен, музыка, спецэффекты, закупки, деловые сделки, дистрибьюция, маркетинг и реклама.

Малые студии или независимые студии/дистрибьюторы должны поддерживать хотя бы двух стажёров/учеников из малопредставленных социальных групп (и хотя бы один из них — расовой или этнической принадлежности) в следующих подразделениях: производство, физическое производство, постпродакшен, музыка, спецэффекты, закупки, деловые сделки, дистрибьюция, маркетинг и реклама.

C2. Возможности обучения и развития навыков

Компания по производству фильма, дистрибьюции и/или фирма-инвестор должна предоставлять возможности обучения и/или работы для развития навыков той части съёмочной команды, в которую не входят сценаристы, режиссёры, продюсеры и актёры (их относят к категории below-the-line — прим. МирФ). Эти стажёрские вакансии должны обеспечиваться людьми из малопредставленных социальных групп.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

Стандарт D: Развитие аудитории

Чтобы соответствовать Стандарту D, фильм должен выполнять указанный критерий.

D1. Репрезентация в маркетинге, рекламе и дистрибьции

Студия и/или кинокомпания должна иметь в штате несколько руководителей из числа малопредставленных групп в их отделах по маркетингу, рекламе и/или дистрибьюции.

Женщины

Расовая или этническая принадлежность Азиаты Латиноамериканцы (представители испанской культуры) Темнокожие/афроамериканцы Коренные американцы/индейцы/жители Аляски Представители среднего востока/северной Африки Коренные жители архипелага Гавайи или Пасифики Другая непредставленная раса или культура

ЛГБТ+

Люди с когнитивными или физическими ограничениями, глухонемые или слабослышащие

Академия подчёркивает, что инициатива Academy Aperture 2025 — следующий этап инициативы по обеспечению репрезентации и инклюзивности в киноиндустрии, направленный не только на участников академии, но и всё киносообщество.