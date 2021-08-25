Аня Тейлор-Джой сыграет в ремейке «Носферату»

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью The Los Angeles Times, что сыграет одну из героинь в ремейке «Носферату» — кого именно, пока неизвестно.
Также актриса принимает участие в ряде других проектов. Скоро, например, с ней выйдет фильм «Прошлой ночью в Сохо», а после она приступит к съемкам в приквеле «Безумного макса» о Фуриосе.
О перезапуске классики вампирского кино стало известно еще в 2015 году, а кресло режиссера занял Роберт Эггерс, наиболее известный по «Маяку».
Постановщик ранее уже неоднократно работал с Аней Тейлор-Джой — над хоррором «Ведьма» и исторической картиной «Северянин», которая выйдет только в 2022 году.
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