Автор «Прогулок с динозаврами» работает над сериалом о глобальных катастрофах

Телеканал NBC заказал научно-популярный сериал «Выживающая Земля» (или Surviving Earth в оригинале) про глобальные катастрофы из прошлого, которые привели к массовым вымираниям.

Всего в проекте будет восемь эпизодов. И в каждом из них с помощью цифровых технологий зрителям покажут доисторические события, включая падения метеоритов, извержения вулканов, кипящее море и движущуюся землю.

Над сериалом работают студия Loud Minds и Тим Хэйнс, создателем «Прогулок с динозаврами». По его словам, чтобы понять человечеству свое будущее, сначала нужно разобраться со своим прошлым.

У «Выживающей Земли» пока нет даты выхода.