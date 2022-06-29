Автор «Прогулок с динозаврами» работает над сериалом о глобальных катастрофах

Телеканал NBC заказал научно-популярный сериал «Выживающая Земля» (или Surviving Earth в оригинале) про глобальные катастрофы из прошлого, которые привели к массовым вымираниям.
Всего в проекте будет восемь эпизодов. И в каждом из них с помощью цифровых технологий зрителям покажут доисторические события, включая падения метеоритов, извержения вулканов, кипящее море и движущуюся землю.
Над сериалом работают студия Loud Minds и Тим Хэйнс, создателем «Прогулок с динозаврами». По его словам, чтобы понять человечеству свое будущее, сначала нужно разобраться со своим прошлым.
У «Выживающей Земли» пока нет даты выхода.
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