Авторы Loop Hero разрешили качать игру с торрентов. А Devolver Digital их поддержала

27 марта российская студия Four Quarters разрешила загружать Loop Hero с торрентов в связи с ограничениями на покупки в Steam и eShop.

Разработчики даже оставили прямую ссылку на раздачу «рогалика» с RuTracker.

Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с vpn) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере. Качайте на здоровье, приятной игры.

В ответ на этот жест многие игроки предложили авторам Loop Hero донаты, но те отказались.

Мы очень благодарны вам за поддержку, но правда, с нами все хорошо, направьте эту поддержку на своих родных и близких в это непростое время.

Вскоре после этого Devolver Digital, издатель Loop Hero, поддержал решение разработчиков. Компания была в курсе этого и подчеркнула, что всегда готова оказать необходимую помощь своей аудитории.