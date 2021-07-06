Авторы «Райи и последнего дракона» уже работают над новым мультфильмом

Disney запустила в производство новый (пока что безымянный) мультфильм, над которым будут работать режиссер и сценарист «Райи и последнего дракона» Дон Холл и Ки Нгуйен соответственно.

Их картину, выпущенную одновременно в кинотеатрах и Disney+, тепло встретили как критики, так и обычные зрители.

Подробностей о новом проекте мало. Известно только то, что продюсером выступит Рой Конли, приложивший руку к «Планете сокровищ», «Рапунцель» и «Городу героев».

А в центре сюжета будет сообразительный 14-летний подросток с европеоидной или афроамериканской внешностью и игривым характером.

Мультфильм должен выйти 23 ноября 2022 года.