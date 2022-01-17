Авторы «Y: Последний мужчина» не смогли найти новую площадку для сериала

Шоураннер «Y: Последний мужчина» Элиза Кларк рассказала, что авторы не смогли найти новую площадку для продолжения антиутопического сериала.
По ее словам, перенос проекта с одного стримингового сервиса на другой всегда было сложным процессом, а после начала пандемии все стало только хуже.
Напомним, в основу «Y: Последний мужчина» лег одноименный комикс Брайана К. Вона, по сюжету которого все млекопитающие мужского пола внезапно умерли, а на планете остались только женщины.
Канал FX отменил сериал в октябре 2021 года. Точная причина не указывается, но шоу встретили прохладно как критики, так и обычные зрители.
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