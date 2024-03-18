Авторы «Задачи трех тел» от Netflix распланировали второй и третий сезоны

Шоураннеры «Задачи трех тел» от Netflix Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс рассказали, что уже запланировали второй и третий сезон для научно-фантастического сериала.
По их словам, они не просто сделали уже черновики, а продвинулись гораздо дальше. Однако продолжению шоу еще не дали «зеленый свет».
В основу потеницальных второго и третьего сезона лягут соответствующие романы Лю Цысиня — «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерть».
Напомним, по сюжету ученые по всему миру совершают самоубийства, потому что законы природы рушатся на их глазах. Противостоять величайшей угрозе в истории человечества должны пятеро бывших коллег.
Премьера «Задачи трех тел» состоится 21 марта.
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