Авторы «Задачи трех тел» от Netflix распланировали второй и третий сезоны

Шоураннеры «Задачи трех тел» от Netflix Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс рассказали, что уже запланировали второй и третий сезон для научно-фантастического сериала.

По их словам, они не просто сделали уже черновики, а продвинулись гораздо дальше. Однако продолжению шоу еще не дали «зеленый свет».

В основу потеницальных второго и третьего сезона лягут соответствующие романы Лю Цысиня — «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерть».

Напомним, по сюжету ученые по всему миру совершают самоубийства, потому что законы природы рушатся на их глазах. Противостоять величайшей угрозе в истории человечества должны пятеро бывших коллег.

Премьера «Задачи трех тел» состоится 21 марта.