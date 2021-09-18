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    Новости

    «Ближайшие родственники»: первый тизер-трейлер нового «Паранормального явления»

    18 сентября 2021
    18.09.2021
    854
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    В сети появился первый официальный тизер-трейлер нового «Паранормального явления» с подзаголовком «Ближайшие родственники».

    Седьмая часть культовой хоррор-франшизы отличается по формату от прошлых фильмов, создатели решили отойти от приёма «найденной пленки». Их решением было переосмыслить хоррор-серию, а не пытаться расширить историю, придуманную годы назад. По сюжету главная героиня возвращается в общину амишей, и дома её ожидает страшное открытие, после которого жизнь девушки окажется в опасности.

    Режиссером седьмого фильма стал Уильям Юбэнк («Под водой»), сценарий написал Кристофер Лэндон («Дичь»), который работает над франшизой ещё со второй части. Джейсон Блум выступает в качестве сопродюсера.

    В актёрском составе значатся Эмили Бейдер («Зачарованные»), Роланд Бак III («Лучше звоните Солу»), Дэн Липперт («Бруклин 9-9») и Генри Эйрс-Браун («Двойка»).

    В США премьера состоится сразу на стриминг-платформе Paramount+ уже 29 октября, а в России релиз ожидается в кинотеатрах, но лишь 3 марта 2022.

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    Кроме того, для сервиса готовят возрождение «Паранормального явления».

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