«Ближайшие родственники»: первый тизер-трейлер нового «Паранормального явления»

В сети появился первый официальный тизер-трейлер нового «Паранормального явления» с подзаголовком «Ближайшие родственники».

Седьмая часть культовой хоррор-франшизы отличается по формату от прошлых фильмов, создатели решили отойти от приёма «найденной пленки». Их решением было переосмыслить хоррор-серию, а не пытаться расширить историю, придуманную годы назад. По сюжету главная героиня возвращается в общину амишей, и дома её ожидает страшное открытие, после которого жизнь девушки окажется в опасности.

Режиссером седьмого фильма стал Уильям Юбэнк («Под водой»), сценарий написал Кристофер Лэндон («Дичь»), который работает над франшизой ещё со второй части. Джейсон Блум выступает в качестве сопродюсера.

В актёрском составе значатся Эмили Бейдер («Зачарованные»), Роланд Бак III («Лучше звоните Солу»), Дэн Липперт («Бруклин 9-9») и Генри Эйрс-Браун («Двойка»).

В США премьера состоится сразу на стриминг-платформе Paramount+ уже 29 октября, а в России релиз ожидается в кинотеатрах, но лишь 3 марта 2022.