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    Новости

    Blizzard анонсировала игру в новой вселенной

    25 января 2022
    25.01.2022
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    Blizzard внезапно объявила, что в разработке находится пока еще неназванная игра в совершенно новой вселенной.

    Правда, это будет экшен со ставкой на выживание, что наверняка огорчит некоторых фанатов студии.

    Разработчики описывают проект как «огромное царство возможностей».

    Это место, полное героев, которых нам еще предстоит встретить. Историй, которые еще предстоит рассказать. И приключений, которые еще предстоит пережить.

    На каком этапе находится разработка, пока непонятно. Но глава Blizzard Майк Ибарра уже поиграл в экшен-сурвайвл несколько часов, и остался доволен.

    У компании, напомним, в производстве находится еще две крупные игры — Diablo IV и Overwatch 2.

    Blizzard анонсировала игру в новой вселенной
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