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    Новости

    Bloomberg: руководство Ubisoft считало, что игры с женщиной в главной роли не продаются

    21 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    21.07.2020
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    Уволенный творческий директор Ubisoft считал, что игры с женщинами в главной роли плохо продаюся

    21 июля Джейсон Шрайер из Bloomberg опубликовал расследование, в котором рассказал про нездоровую атмосферу внутри Ubisoft и неподобающее поведение со стороны руководства. Вместе с этим журналист узнал несколько любопытных деталей о последних трех частях Assassin’s Creed.

    Как оказалось, разработчики «Синдиката» хотели поровну уделить внимание Джейкобу и Иви Фрай, но в конечном итоге одеяло перетянул мужской герой. А в «Истоках», согласно изначальной задумке, игроки должны были на определенном этапе истории взять под контроль жену протагониста.

    Авторы Assassin’s Creed Origins хотели ранить или убить <Байека> в начале истории, чтобы дать игрокам под контроль его жену — Айю. Но роль героини постепенно уменьшалась в ходе разработки, и Байек стал ведущим персонажем.

    Похожая ситуация была с «Одиссеей» — команда хотела сделать Кассандру единственным играбельным персонажем. Но руководство было против, поэтому в игру добавили выбор между мужским и женским героем.

    Менеджеры Ubisoft посчитали, что игра с женским протагонистом не продастся хорошо. При этом они почему-то не брали во внимание успех серии Tomb Raider или Horizon Zero Dawn, которая разошлась в 10 миллионов копий.

    Исходя из материала Шрайера, больше всего хлопот доставлял творческий директор Серж Хаскет, которого 12 июля отправили в отставку на фоне обвинений в домогательствах. По словам бывших и нынешних сотрудников компании, он был крайне эксцентричной личностью, позволяющей себе мизогинистские и расистские шутки в адрес работников. Также он был уполномочен давать «зеленый свет» или отменять проекты по своему усмотрению. На питчах Хаскет волне мог начать биться головой об стол, чтобы продемонстрировать, что ему скучно. А еще он открыто выражал презрение к играм с линейным повествованием и кат-сценами. Еще одна любопытная деталь — некоторые бизнес-встречи он проводил в стрип-клубах. Впрочем, неподобающим поведением отличились и другие менеджеры. При этом HR-отдел игнорировал все жалобы сотрудников.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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