Братья Руссо сами поставят экранизацию «Электрического штата» для Netflix с Милли Бобби Браун

По данным Deadline, ожидаемый для Netflix проект экранизации визуальной повести (или артбука с сюжетом) «Электрический штат» Симона Столенхага сдвинулся с мёртвой точки. Адаптацию разрабатывали Джо и Энтони Руссо («Война бесконечности», «Финал», «Серый человек»), они же в итоге и займутся режиссурой. Сценарий адаптировали Кристофер Маркус и Стивен Макфли.

За главной ролью, как и прежде, закреплена Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). По слухам, переговоры об участии в фильме вёл Крис Пратт. По данным издания, сделка с ним пока не завершена, но он всё ещё рассматривается на роль.

Действие картины развернется в мире, пережившим техногенную катастрофу. В центре сюжета девочка-подросток, которая отправляется на поиски своего пропавшего брата вместе с милым роботом.

Вот несколько иллюстраций из артбука: