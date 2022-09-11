«Быть полукровкой опасно» — вышел первый тизер «Перси Джексона и Олимпийцев»

Disney показала дебютный тизер-трейлер первого сезона «Перси Джексона и Олимпийцев» по мотивам одноименной серии романов Рика Риордана.

В ролике показали сцену, в которой можно увидеть Лагерь полукровок, его жителей (с фирменными футболками!) и главных героев.

А еще в нем звучит чуть измененный монолог Перси из самого начала оригинальной книги про нелегкую жизнь полукровок.

Послушай, я не хотел быть полукровкой. Быть полукровкой опасно. Страшное дело. Тебя могут убить. Если тебе кажется, что ты один из нас, то вот тебе мой совет: забудь об этом, пока можешь. Поверь всему, что наврут тебе мамуля с папулей насчет твоего рождения, и живи нормально. Потому что как только ты поймешь, кто ты такой, они это тоже почувствуют. И придут за тобой. И не говори, что я тебя не предупреждал.

Напомним, в работе над этой адаптацией принимал участие сам Рик Риордан, поэтому сериал будет очень близок к книгам.

Премьера, скорее всего, состоится в 2023 году.