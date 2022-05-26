CD Projekt RED отозвала лицензию у польской «Школы ведьмаков»

Польская «Школа ведьмаков» (ролевое мероприятие) закрывается из-за того, что CD Projekt RED отозвала лицензию на использование названия франшизы.

Это произошло из-за причастности одной из сотрудниц компании 5 Żywiołów, ответственной за проведение ивента, к ультраконсервативной польской католической организации, выступающей против абортов и LGBTQ+, а также отвергающей идею гендерного равенства.

Девушка работала в ней с 2017 по 2019 год и была женой одного из соучредителей. При этом, по словам организаторов, на деятельность внутри компании ее взгляды никак не отражались.

О причастности сотрудницы к ультраконсервативной организации стало известно из СМИ в феврале. Тогда 5 Żywiołów решила сама связаться с CD Projekt RED, чтобы объяснить эту ситуацию, после чего студия без дальнейших разбирательств расторгла лицензионное соглашение.