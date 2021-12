«Человек-Паук: Нет пути домой»: первые отзывы

После месяцев ожиданий, массы утечек и скудных промоматериалов это наконец-то произошло — премьера супергеройского боевика «Человек-Паук: Нет пути домой» всё же состоялась. Фильм показали в США для гостей и прессы, а на этой неделе он стартует в прокате, в том числе и в России.

Вот что пишут о фильме:

Spider-Man: No Way Home is probably the best time I've had in a theater since Endgame. Tom Holland just owns the thing and even though it's absolutely insane at times, it's SUCH a #Spidey movie. https://t.co/a34M6yFFdM — Brian Truitt (@briantruitt) December 14, 2021

«Нет пути домой» — наверное, моё лучшее времяпрепровождение в кинотеатре со времён «Финала». Том Холланд захватывает экранное время. И хотя порой фильм становится абсолютно безумным, это вот НАСТОЛЬКО «паучий» фильм.

Spider-Man: No Way Home feels a movie version of a big comic book event miniseries (ala Batman Hush). It was more emotional than I was expecting, justifies the ending I didn’t like from Far From Home, and sends the franchise in an exciting direction. pic.twitter.com/8OQCCGYDmw — Peter Sciretta (@PeterSciretta) December 14, 2021

«Нет пути домой» ощущается киноверсией большой комикс-серии (вроде «Бэтмен: Тихо»). Фильм более эмоциональный, чем я ожидал, он оправдывает концовку «Вдали от дома», которая мне не понравилась. А ещё — двигает франшизу в интригующем направлении.

#SpiderManNoWayHome makes you feel every feeling you could possibly feel. It is 2.5 hours of nonstop emotion, action, quips, and heart. Everything you want from a Peter Parker story. It has never been a better time to be a Spider-Man fan. @MCU_Direct — Matt Roembke — TheDirect.com (@mattroembke) December 14, 2021

«Нет пути домой» заставляет вас чувствовать всё, что только можно. Это 2,5 часа безостановочных эмоций, экшена, шуток и пыла. Всё, что вы хотите от истории Питера Паркера. Ныне лучшее время, чтобы быть фанатом Человека-Паука.

#SpiderManNoWayHome is epic. Really impressed how much it delivers. One might even say it overdelivers. Funny, frenetic, ultimately really emotional. Can’t imagine many/ any Spidey fans will be disappointed. — Kevin Polowy (@djkevlar) December 14, 2021

«Нет пути домой» эпичен. Действительно впечатлён тем, как много в нём всего. Можно даже сказать, что перебор. Забавный, неистовый, невероятно эмоциональный. Не могу представить, чтобы хоть кто-то из поклонников Паучка разочаровался.

Tom Holland is terrific in #SpiderManNoWayHome — my favorite performance of the trilogy. His Spidey battles are epic (the stuff w/ Willem Dafoe is especially frightening), and his journey as Peter Parker has this great balance of humor & hardship. He grows up a lot in this one pic.twitter.com/gnHYUVtajd — Erik Davis (@ErikDavis) December 14, 2021

С уверенностью могу сказать, что «Нет пути домой» — лучший игровой фильм про Человека-паука. Волнительный и эмоциональный финал трилогии «Возвращение домой», но вместе с тем умный, забавный и захватывающий трибьют 20-летию фильмов про Паука. Одновременно и весело, и душераздирающе. Честно, мне понравилась каждая секунда. / Том Холланд прекрасен в «Нет пути» — его игра в фильме мне понравилась больше всего из трилогии. Его паучьи сражения эпичны (сцены с Уиллемом Дефо особенно пугают), его путешествие в роли Питера Паркера прекрасно балансирует на грани юмора и преодоления трудностей. Он много растёт в этом смысле.

Saw #SpiderManNoWayHome earlier today and it definitely lived up to the hype. It’s dark, full of emotion and packed with surprises. I can’t wait to see it again with a crowd. The performances alone make this something you don’t want to miss. — Nathaniel Brail (@NateBrail) December 14, 2021

Посмотрел сегодня «Нет пути домой» — и фильм определённо оправдывает весь этот хайп. Он мрачный, эмоциональный, полный сюрпризов. Не могу дождаться, когда снова смогу посмотреть фильм в компании. Одна лишь актёрская игра — повод не пропускать фильм.

https://twitter.com/KirstenAcuna/status/1470642240703795202

«Нет пути домой» попросту изумителен. Каждая сцена с Дефо великолепна. Любовное послание всем фанатам. Я даже больше ничего не хочу говорить. Мне нравится «Возвращение домой», но, может быть, этот фильм станет моим любимым из трилогии. Жду не дождусь, когда снова его увижу.

На основе 18 рецензий средняя оценка критиков на Metacritic составляет 71 балл. Фильм в той или иной степени понравился всем, кто успел написать текст — рейтинг RT пока сохраняется на 100%.

Наша рецензия тоже скоро будет!