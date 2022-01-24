«Человек-паук: Нет пути домой» теперь шестой самый кассовый фильм в истории

По результатам прошедших выходных «Человек-паук: Нет пути домой» стал шестым самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа.

Супергеройский блокбастер заработал 1,69 миллиарда долларов. Это больше, чем принесли авторам «Король лев» (1,66 миллиарда) и «Мир юрского периода» (1,67 миллиарда).

Но фильм все еще уступает «Мстителям: Война бесконечности», «Звездные войны: Пробуждение силы», «Титаник», «Мстители: Финал» и «Аватар», которые собрали больше 2 миллиардов долларов.

Также «Нет пути домой» на шестой неделе проката вернулся на первое место в американских чартах, опередив новую часть «Крика».