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    Новости

    «Человек-паук: Нет пути домой» теперь шестой самый кассовый фильм в истории

    24 января 2022
    24.01.2022
    1383
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    По результатам прошедших выходных «Человек-паук: Нет пути домой» стал шестым самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа.

    Супергеройский блокбастер заработал 1,69 миллиарда долларов. Это больше, чем принесли авторам «Король лев» (1,66 миллиарда) и «Мир юрского периода» (1,67 миллиарда).

    Но фильм все еще уступает «Мстителям: Война бесконечности», «Звездные войны: Пробуждение силы», «Титаник», «Мстители: Финал» и «Аватар», которые собрали больше 2 миллиардов долларов.

    Также «Нет пути домой» на шестой неделе проката вернулся на первое место в американских чартах, опередив новую часть «Крика».

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     Дмитрий Кинский |  10.01.2022

    Но для него это было непросто, потому что он не любит лгать.

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