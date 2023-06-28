«Через пару часов твоя жизнь истечет» — трейлер пятого сезона «Принца-дракона»

Netflix опубликовал полноценный трейлер пятого сезона «Принца-дракона» (или The Dragon Prince в оригинале).
По сюжету Клаудия торопится освободить загадочного эльфа Ааравоса, чтобы спасти своего отца Вирена от смерти. В то же время волшебник Каллум, ассасин Райла и молодой король Эзран пытаются им помешать.
Премьера состоится 27 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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