Что почитать: роман «Слуга божий» и хоррор Дэвида Вонга

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали фэнтезийный роман «Слуга божий» Яцека Пекары и хоррор «Что за чушь я сейчас прочитал?» Дэвида Вонга.
«Слуга божий»
Яцек Пекара
Издательство fanzon представило обложку «Слуги божьего» — первого романа из цикла Яцека Пекары об инквизиторе Мордимере Маддердине, который выйдет на русском языке в июле.
Пятнадцать веков назад Иисус сошел с креста и в яростном огне утопил в крови Иерусалим. С тех пор инквизиция огнем и мечом хранит чистоту веры. Мордимер Маддердин — один из тех, кто посвятил этому делу всю свою жизнь. Слуга божий, меч ангелов, длань Господня, солдат Церкви. Он очищает мир от всякой заразы — иногда это люди, алчущие запретных знаний, а иногда ведьмы, монстры и демоны.
«Что за чушь я сейчас прочитал?»
Дэвид Вонг
А «Астрель-СПб» показала обложку третьего тома из серии «В финале Джон умрет» под названием «Что за чушь я сейчас прочитал?» Дэвида Вонга. Книга выйдет на русском тоже в июле, ее перевела Дарья Сергеева.
«Они» не хотят, чтобы вы читали эту книгу. Возможно, «Они» даже правы. Ведь узнать правду – все равно что ослабить галстук, и только потом понять, что на нем и держалась твоя голова.
Расследуя довольно простое дело о меняющем форму межпространственном хищнике, охотящемся на детей, Дэйв и Джон замечают, что происходит нечто крайне странное и жуткое. Вместе с подругой Дэйва, Эми, они вскоре оказываются в невероятно сложном лабиринте иллюзий, лжи и собственной некомпетентности, пытаясь докопаться до правды, которую им – а также вам, читатели, — лучше бы не знать.
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Обе книги выходят в июле.
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