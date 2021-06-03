Что почитать: роман «Слуга божий» и хоррор Дэвида Вонга

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали фэнтезийный роман «Слуга божий» Яцека Пекары и хоррор «Что за чушь я сейчас прочитал?» Дэвида Вонга.

«Слуга божий»

Яцек Пекара

Издательство fanzon представило обложку «Слуги божьего» — первого романа из цикла Яцека Пекары об инквизиторе Мордимере Маддердине, который выйдет на русском языке в июле.

Пятнадцать веков назад Иисус сошел с креста и в яростном огне утопил в крови Иерусалим. С тех пор инквизиция огнем и мечом хранит чистоту веры. Мордимер Маддердин — один из тех, кто посвятил этому делу всю свою жизнь. Слуга божий, меч ангелов, длань Господня, солдат Церкви. Он очищает мир от всякой заразы — иногда это люди, алчущие запретных знаний, а иногда ведьмы, монстры и демоны.

«Что за чушь я сейчас прочитал?»

Дэвид Вонг

А «Астрель-СПб» показала обложку третьего тома из серии «В финале Джон умрет» под названием «Что за чушь я сейчас прочитал?» Дэвида Вонга. Книга выйдет на русском тоже в июле, ее перевела Дарья Сергеева.