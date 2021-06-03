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    Новости

    Что почитать: роман «Слуга божий» и хоррор Дэвида Вонга

    3 июня 2021
    03.06.2021
    433
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали фэнтезийный роман «Слуга божий» Яцека Пекары и хоррор «Что за чушь я сейчас прочитал?» Дэвида Вонга.

    «Слуга божий»
    Яцек Пекара

    Что почитать: 6

    Издательство fanzon представило обложку «Слуги божьего» — первого романа из цикла Яцека Пекары об инквизиторе Мордимере Маддердине, который выйдет на русском языке в июле.

    Пятнадцать веков назад Иисус сошел с креста и в яростном огне утопил в крови Иерусалим. С тех пор инквизиция огнем и мечом хранит чистоту веры. Мордимер Маддердин — один из тех, кто посвятил этому делу всю свою жизнь. Слуга божий, меч ангелов, длань Господня, солдат Церкви. Он очищает мир от всякой заразы — иногда это люди, алчущие запретных знаний, а иногда ведьмы, монстры и демоны.

    «Что за чушь я сейчас прочитал?»
    Дэвид Вонг

    Что почитать: 7

    А «Астрель-СПб» показала обложку третьего тома из серии «В финале Джон умрет» под названием «Что за чушь я сейчас прочитал?» Дэвида Вонга. Книга выйдет на русском тоже в июле, ее перевела Дарья Сергеева.

    «Они» не хотят, чтобы вы читали эту книгу. Возможно, «Они» даже правы. Ведь узнать правду – все равно что ослабить галстук, и только потом понять, что на нем и держалась твоя голова.

    Расследуя довольно простое дело о меняющем форму межпространственном хищнике, охотящемся на детей, Дэйв и Джон замечают, что происходит нечто крайне странное и жуткое. Вместе с подругой Дэйва, Эми, они вскоре оказываются в невероятно сложном лабиринте иллюзий, лжи и собственной некомпетентности, пытаясь докопаться до правды, которую им – а также вам, читатели, — лучше бы не знать.

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     Кот-император |  20.05.2021

    Обе книги выходят в июле.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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