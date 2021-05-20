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    Что почитать: «Пыль грёз» Стивена Эриксона и сборник Иэна Бэнкса

    20 мая 2021
    Кот-император
    20.05.2021
    232
    1 минута на чтение

    В нашей нерегулярной рубрике «что почитать» — две любопытные новинки. «Пыль грёз» — предпоследний том эпического тёмного фэнтези «Малазанская книга павших» Стивена Эриксона. «Осиная фабрика» и «Шаги по стеклу» — сборник из двух романов фантаста Иэна Бэнкса, собранные под одной обложкой.

    Иэн Бэнкс
    «Осиная фабрика», «Шаги по стеклу»

    В серии «Фантастика: классика и современность» АСТ выпускает два романа писателя в сборнике с твёрдой обложкой. Объём — 544 страницы.

    «Осиная фабрика» — роман, входящий, по версии Independent, в список «100 лучших книг XX века». Это история семнадцатилетнего Фрэнка Колдхейма, то ли гения, то ли опасного безумца — то ли друида некой причудливой и жестокой религии. Он изобрел механизм для предсказания будущего. Он одержим смертью, свободой и одиночеством и уверен, что знает о своем уединенном мирке все. Но из внешнего большого мира рано или поздно должна прийти беда…

    «Шаги по стеклу» — дерзкий эксперимент по слиянию философской фантастики, притчи и постмодернистской прозы, своего рода «художественный квест», путешествие по скрытым цитатам и отсылкам к произведениям Кафки, Борхеса, Мервина Пика. Три истории, произошедшие с совершенно разными людьми, складываются в удивительную мозаику культурных смыслов.

    Выходит в июле.

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     Василий Владимирский |  16.02.2017

    16 февраля 1954 года родился Иэн Бэнкс, без которого сложно представить британскую фантастику, да и современную английскую литературу. Но когда критики отмечали влияние цикла о Культуре, Бэнкс только пожимал плечами…

    Стивен Эриксон
    «Пыль грёз»

    Что почитать: «Пыль грёз» Стивена Эриксона и сборник Иэна Бэнкса 4 Что почитать: «Пыль грёз» Стивена Эриксона и сборник Иэна Бэнкса 3

    В серии «Чёрная fantasy» издательство «Эксмо» выпускает предпоследний том цикла «Малазанская книга павших». Это девятое из десяти сказаний.

    На войне нет победителей — проигрывают все. Эту жестокую правду можно увидеть в глазах каждого солдата в каждом из миров…

    В Летерийской империи, армия малазанцев под командованием адьюнкта Тавора начинает марш в восточные Пустоши. Им снова предстоит кровопролитная борьба с врагом, которого они ранее не видели, а исход ее неизвестен даже пророкам…

    Так под равнодушными небесами далекой страны началась предпоследняя глава «Малазанской Книги Павших»…

    Выходит в июле.

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     Юрий Перебаев |  06.03.2019

    Рассказываем про цикл «Малазанская книга Павших» Стивена Эриксона и его яркий, живой, увлекательный, завораживающий мир, наполненный самыми разнообразными событиями.

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    Кот-император
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