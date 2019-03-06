«Малазанская Книга Павших» Стивена Эриксона — один из лучших циклов тёмного эпического фэнтези, который читатели ценят наравне с сериями Мартина, Аберкромби, Кука. Впечатляющий размах событий, неимоверное количество ярких героев, оригинальные расы, боги, могущественная магия, сражения, кровь, интриги, доблесть, предательство, неожиданные сюжетные повороты, приём «ненадёжного рассказчика» — в «Малазанской Книге Павших» есть всё, что душе угодно. Причём основной цикл закончен (ау, «Ветра зимы»!). И, что немаловажно, выходит у нас в качественном переводе — в сравнении с прошлыми попытками выпустить цикл Эриксона на русском.

Канадец Стивен Эриксон создал Малазан на основе мира для ролевой игры, придуманного вместе с Иэном Эсслемонтом. Всего в основной линии Malazan Book of the Fallen — десять книг; некоторые «Эксмо» разбило при публикации на два тома. Эриксон и Эсслемонт продолжают знакомить читателей с разными аспектами малазанского мира в новых книгах — приквелах, спин-оффах, а теперь и в прямом продолжении.

Чем так хорош Малазан

Мир превратился в оживший кошмар: магия взмывала и впивалась в Семя Луны, магия струилась вниз и губила всё и всех без разбора. Земля вставала на дыбы и устремлялась к небу грохочущими колоннами. Скалы катились по рядам солдат, как горячие камни по снегу. С неба сыпались хлопья пепла и покрывали равно живых и мёртвых. Небо стало бледно-розовым, а солнце за мороком поблекло и превратилось в медный диск. Стивен Эриксон «Сады Луны»

Мир Малазана — огромный, полнокровный, с многочисленными континентами, народами, расами, климатическими и природными особенностями. Он открывается перед нами по частям, постепенно, как настоящий, и уже ко второй книге мы верим в него почти так же, как в Австралию или Африку. А поскольку его мифология и история выдаются по чуть-чуть, нестерпимо хочется узнать предысторию описанных событий — ведь прошлое здесь самым прямым образом влияет на настоящее. Равно как почти всё, происходящее в мире, влияет на общую картину — события на глобальной игральной доске Малазана максимально реалистичны. Правда, некоторые причинно-следственные связи мы начинаем улавливать только ближе к середине цикла.

Этот мир населяют персонажи, к которым привязываешься, несмотря на их высокую смертность. Их столько, что поначалу читатель рискует запутаться в обилии имён, — потому в помощь новичкам автор предусмотрительно составил довольно подробный глоссарий.

Среди героев не встретишь однозначно отрицательных или ослепительно положительных. Это обычные люди (и нелюди), живущие обычной жизнью в обычном для себя, но в таком экзотическом для нас антураже. Да, они чуть хуже проработаны, чем у дотошного Мартина, но это никак не мешает им развиваться, а читателям — испытывать к ним сопереживание.

У Эриксона нет любимых героев, а также протагонистов. Персонажей множество, и часть из них гибнет, не выбираясь за пределы одной книги. Однако некоторые возвращаются в других обличьях — у Эриксона смерть не всегда конец. Ведь магия в этом мире может очень и очень многое. Она тут невероятно разнообразна и при этом отлично продумана. А среди рас, населяющих мир, не встретишь затасканных авторами фэнтези эльфов или орков.

Давайте взглянем на некоторые особенности этого цикла поближе.

Мир Малазана

Под крышами скрывался мир, вечно утопающий в голубоватом сиянии. Оно отмечало главные улицы и кривые, узкие переходы рынков. Но в остальных двадцати тысячах переулков города, по которым едва бы проехала и двухколёсная тележка, царила тень, тревожимая лишь случайным факелом горожанина да сферическими фонарями городской стражи. Стивен Эриксон «Сады Луны»

Мир Малазана огромен. И, похоже, пока не открыт до конца даже самими авторами — так что, вполне возможно, читателей ещё ждут географические сюрпризы. При этом много внимания путешествиям героев Эриксон не уделяет. Тем более что у владеющих магией персонажей всегда есть возможность ускорить передвижение по карте с помощью Путей (подробности — в разделе «Магия Малазана»).

Увы, пока нет ни одной официальной авторской карты всего мира, только карты отдельных локаций и фанатские зарисовки. Однако мы уже знаем: в мире Малазана минимум шесть континентов. Иэн Эсслемонт предполагает, что их может быть и больше.

Изначально действие происходит на Генабакисе. Самый крупный из участков суши носит имя Семь Городов, хотя, строго говоря, это название относится лишь к восточной части материка. А сердце империи находится на маленьком континенте Квон Тали — и на острове рядышком. Да, ещё в этом мире четыре луны, хотя постоянно видна лишь одна.

Пантеон Малазана

Многие тропы ведут к Восхождению. Стивен Эриксон «Сады Луны»

Божественных сущностей в этом мире хватает. И, что самое интересное, к ним периодически прибавляются новые. Отношения между вседержителями, сложные и запутанные, напоминают малопонятную для смертных игру.

Первыми божествами этого мира были Азатенаи, раса древнейших существ, из чьих рядов вышли Старшие Боги — к примеру, К’рулл, Создатель Путей, или Маэл, бог морей. Азатенаи также сотворили некоторые из рас Малазана.

Позднее ряды богов стали пополнять Взошедшие — люди и прочие существа, превзошедшие смерть и получившие огромное могущество. Такие, как Оппоны — Близнецы Судьбы, Полиэль — Госпожа мора и Королева болезней, Геддерона — Госпожа весны и возрождения, Апсалар — Госпожа воров, Фэнер — один из богов войны. Все эти божественные и полубожественные сущности постоянно вмешиваются в дела смертных — по большей части косвенно, но иногда и напрямую.

Колода Драконов… ею играли Старшие боги… Стивен Эриксон «Память Льда»

Изрядная часть богов принадлежит к Высоким Домам Колоды Драконов — универсальной системе, которая отчасти регулирует отношения между Взошедшими. При этом Колода Драконов существует и в виде обычной карточной колоды наподобие Таро. Знающие люди используют эти карты, чтобы предсказывать будущее и реакцию Взошедших на происходящее среди людей.

В начале цикла есть пять Домов Колоды: Жизнь, Смерть, Свет, Тьма и Тень. Причём места в Колоде могут занимать не только божества, но и обычные смертные и бессмертные, которые достигли в чём-либо высочайшего мастерства. К примеру, Первый Меч Империи Дассем Ультор был Рыцарем в Доме Смерти.

Расы Малазана

Тисте анди не похожи на нас. Тебе они могут показаться непредсказуемыми, но это не так. Они просто другие. У них нет собственной цели. Они просто переходят от одной человеческой драмы к другой. Стивен Эриксон «Сады Луны»

Задолго до людей мир населяли четыре расы, известные как Основатели.

К’чейн че’малли — двуногие крупные рептилии, первая разумная раса Малазана. Кроме магии, активно увлекались техническим развитием. Считаются вымершими.

Форкрул ассейлы — существа, способные сгибать руки в любом направлении благодаря множеству суставов. Кожа у них была белая, как алебастр, кровь — голубая, у некоторых было по два сердца. Обладали телепатией и мощной регенерацией. Возможно, вымерли.

Имассы, которые после Обряда превратились в т’лан имассов – натуральную нежить, выглядящую как мумифицированные трупы. Могут обращаться в пыль и передвигаться в таком виде на огромные расстояния. Почти неуязвимы. Пользуются оружием из кремня.

Яггуты — могли похвастаться бивнями на нижней челюсти, серо-зелёной кожей, высоченным ростом, двумя сердцами и жуткой мизантропией. Жили в северных широтах. Именно для противостояния яггутским тиранам имассы превратились в т’лан имассов. Ныне яггуты, возможно, вымерли.

Основателей сменили Старшие расы — и они вполне себе живут и здравствуют.

Тисте анди — Дети Тьмы, чернокожие бессмертные существа с миндалевидными глазами, пришедшие из другого мира. Нет, не дроу. К началу событий цикла в Малазане их мало, и большинство утратило интерес к жизни.

Тисте лиосан — Дети Света. «Истинный народ тисте» — по их словам. Кожа белая, практически светящаяся, глаза миндалевидные, серебряные. Весьма резкие и милитаризованные ребята.

Тисте эдур — Дети Тени. Серая кожа, седые волосы. Грубоватые манеры (по сравнению с родственниками). Из-за давнего конфликта с анди прозябают в варварстве.

А ведь есть ещё драконы-элайнты, гиганты тел акаи, их потомки теломен тоблакаи, загадочные любители алхимии подрывники-моранты, кочевые баргасты, и… Да кого тут только нет! Так что людям в этом мире скучать не приходится.

Магия Малазана

Пути магии — по ту сторону. Найди врата и приоткрой хоть на волос. Что вытечет наружу — твоё, придавай ему форму. Откройся тому Пути, который придёт к тебе — найдёт тебя. Черпай его силу — столько, сколько смогут вместить твои тело и душа. Стивен Эриксон «Сады Луны»

Волшебство в мире Малазана завязано на Путях магии. Это источник колдовской силы и одновременно отдельная физическая реальность со своими обитателями. В ней можно передвигаться, изрядно сокращая расстояние, которое нужно преодолеть в обычном мире. Большинство потенциальных магов с рождения склонны к одному из Путей. Но есть и универсалы, способные получить доступ сразу к нескольким.

Чтобы совершить заклятие, колдун открывает свой Путь и создает Портал, сквозь который к нему прибывает магическая энергия. При открытии Пути маг забывает об усталости, однако долгое его использование утомительно и может сделать мага уязвимым.

В мире Малазана есть Старшие Пути, напрямую связанные с определёнными Старшими расами. Путь тисте анди — Куральд Галейн. Яггутский Путь — Омтоз Феллак. Путь т’лан имассов — Телланн. Доступных обычным людям Путей также немало, причём каждый связан с какой-то конкретной областью магии. Например, Путь Денул отвечает за Исцеление. Меанас — за Иллюзии. Тир — Свет. Д’рисс — Камень. Руз — Море. Тэннес — Земля… В общем, без подробного пособия не разберешься. Для тех же, кому не свезло с магическим даром, добрые алхимики-моранты изобрели «последний довод королей» — мощнейшую взрывчатку.

Основной конфликт

Даруджистан был следующим в списке Империи, последним Вольным городом, самоцветом в венце этого континента — дорогим и желанным. Стивен Эриксон «Сады Луны»

Конфликт в цикле разворачивается между довольно молодой Малазанской империей (ей не больше столетия), подмявшей под себя изрядное количество суши на нескольких континентах, и остальным миром. Есть свои противоречия и внутри Малазана. Основатель империи был убит нынешней правительницей около десяти лет назад, и несмотря на то, что почти все сподвижники Императора мертвы, в армии ещё остались люди, которым не нравится нынешняя политика, приведшая к серьёзному кризису. На вражду между людьми накладываются столкновения Империи с нечеловеческими расами, давние счеты этих самых рас между собой и разборки божественных сущностей, которые тайно вмешиваются в дела смертных.

Малазанская Империя крайне агрессивна, изрядно самодовольна и напоминает Рим — только ещё более могущественный. Так, императрице Ласиин ничего не стоит объявить врагами государства… богов, точнее Взошедших. Причем не просто объявить, а реально осложнить им жизнь.

Герои Малазана

Она обернулась и увидела, что на вершину поднялись четверо солдат. Трое мужчин, одна женщина, их измазанные кровью и грязью лица были белы, как кость. Взгляд чародейки привлекла женщина, которая держалась чуть позади, словно неприятная мысль, а вот трое мужчин подошли ближе. Девушка была молодой, красивой, как сосулька, и казалась такой же тёплой наощупь. Стивен Эриксон «Сады Луны»

В цикле Эриксона масса персонажей, и некоторые, лишь мелькнувшие в одних книгах, становятся главными героями в других. Они развиваются, с потом и кровью преодолевая сложнейшие жизненные препятствия. Теряют близких, наивность, части тел, наконец, жизнь. В каждом романе всегда есть три-пять-семь сюжетных линий, герои которых рано или поздно сходятся — те, кто выжил, конечно.

Особенно много среди героев разного рода военных — солдат, офицеров, генералов и прочих людей, так или иначе связанных с армией. Причем большинство солдат этого мира вовсе не наслаждаются службой — скорее тянут её как постылую лямку, мечтая уйти на покой.

Вот лишь несколько самых ярких персонажей цикла.

Скворец — сержант Мостожогов, элитного полка Империи, один из Старой Гвардии, в свое время командовал целой армией. Настоящий отец своим солдатам, а вот с аспектом «слуга царице» дело похуже. Это ветеран помнит правящую императрицу не великолепной Ласиин, а коварной Стервой, главой Когтей — элитной организации имперских убийц и шпионов. Виртуозно обращается с мечом.

Скрипач — сапёр Мостожогов, основной потребитель морантской взрывчатки. На первый план этот герой выходит далеко не сразу.

Ганоес Паран — офицер из знати, поступивший под начало имперского адъюнкта Лорн, а позднее направленный к Мостожогам в качестве капитана. Оказался замешан в игры Взошедших. Наивный парень, постепенно растерявший идеалы.

Фелисин Паран — младшая сестра Ганоеса. Девушка-аристократка, чья эволюция — одна из самых впечатляющих во всем цикле.

Дуджек Однорукий — великий полководец и Первый Кулак империи. Ещё один представитель Старой Гвардии, некогда бывший в подчинении у Скворца.

Быстрый Бен — маг Мостожогов, скрывающий массу интересных тайн. Умён, предусмотрителен. Способен удивить не только читателей, но и Взошедших.

Рваная Снасть — кадровая чародейка Второй малазанской армии, тесно связанная с Параном и таящая ужасные воспоминания о деяниях молодости. Мечется между магическим сообществом и армейским братством.

Адъюнкт Лорн — личная посланница Ласиин, исполнительница императорской воли. Убийца колдунов, обладательница меча из металла, уничтожающего магию.

Апсалар, или Жаль — юная девушка из рыбацкой деревни, против своей воли вовлеченная в интриги могущественных сущностей. Жестокий ассасин, ищущая смысл жизни.

Крупп — пышнотелый маг-сибарит из Даруджистана, который не раз нас поразит. И не только многословием и упоминанием себя в третьем лице, но и невероятно изощрёнными интригами.

Аномандр Рейк — Властитель Тисте анди, повелитель летающей крепости Лунное семя, Сын Тьмы, хозяин поглощающего души меча Драгнипур. Один из сильнейших персонажей цикла — реально «боевая единица сама в себе». Великий маг, способный превращаться в дракона. Главный враг Малазанской империи.

Карса Орлонг — крутой мечник-варвар из племени гигантов теломен тоблакаи. Рыцарь крови армии Апокалипсиса, один из ключевых персонажей финальных томов.

Каладан Бруд — военачальник, противостоящий войскам Империи, союзник Аномандра Рейка. Мужчина, полный сюрпризов.

Именно в его честь называется группа Caladan Brood, песни которой посвящены Малазану.

По мере развития событий часть персонажей покидает бренный мир, но взамен Эриксон радует нас новыми, не менее яркими героями, которых можно перечислять ещё очень долго.

* * *

А ещё в мире Малазана вам встретятся кворлы — крупные летающие насекомые, эдакие стрекозы размером с пони, служащие транспортной авиацией для морантов. И бхокаралы — шкодливые крылатые обезьяны. И оборотни, причем не только Одиночники — использующие одно тело, но и Д’иверсы, способные превращаться в целую стаю волков или сотню пауков. И разнообразные демоны, в том числе состоящие на имперской службе. И волки-зомби — верные спутники т’лан имассов. И Великие вороны, которые питаются магией. И хищные морские твари, способные позавтракать китом или проплывающим мимо кораблем вместе с командой. Кого здесь только нет…

Так что с фантазией у Эриксона, как вы уже поняли, всё в порядке. А как бы иначе у него получилось создать настолько яркий, живой, увлекательный и завораживающий мир? Мир, который с нетерпением ждёт новых гостей.