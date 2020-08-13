Что почитать: сказка Роулинг «Икабог» и фантастика Рейнольдса «Пространство откровения»

Продолжаем рубрику «Что почитать»: на этот раз в нашу программу попали сказка Джоан Роулинг «Икабог», а также второй и третий романы «Трилогии об ингибиторах» Аластера Рейнольдса.
«Икабог»
Джоан Роулинг
10 ноября «Азбука-Аттикус» выпустит на русском языке добрую и захватывающую сказку Джоан Роулинг о страшном монстре — «Икабог». Причем книга будет проиллюстрирована детьми от 7 до 12 лет, которые победят в соответствующем конкурсе.
Когда-то королевство Корникопия было самым богатым и счастливым в мире. Король славился невообразимо красивыми усами. Кондитеры, колбасники, сыровары и виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Всё бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.
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Заодно писательница призывает юных читателей присылать иллюстрации к книге.
«Ковчег спасения» и «Пропасть Искупления»
Аластер Рейнольдс
В сентябре в одном томе выйдут на русском второй и третий романы «Трилогии об ингибиторах» Аластера Рейнольдса — «Ковчег спасения» и «Пропасть Искупления».
Аннотация «Ковчега спасения»:
Расширяя свои владения, покоряя все новые звезды, человечество разделилось на соперничающие фракции. В двадцать шестом веке коллективисты сочленители ведут борьбу со сторонниками «демократической анархии». Когда кажется, что победа уже близка, сочленители обнаруживают в космосе приближающийся рой древних мыслящих машин, которые называют себя ингибиторами и считают своей главной задачей уничтожение любого биологического разума. Сочленители не верят, что им удастся выдержать натиск этого нового врага, и намереваются сбежать, подставив все прочие человеческие племена под удар ингибиторов. Лишь один из них, старый воин Клавэйн, предпочитает остаться, чтобы организовать отчаянное сопротивление…
Аннотация «Пропасти Искупления»:
Если во Вселенной появляется новая форма жизни и достигает определенного порога разумности, с ней беспощадно расправляются ингибиторы, древние чистильщики космоса. Сейчас под их ударом оказалось человечество. Спасаясь от армады машин-убийц, тысячи беженцев, возглавляемые ветераном многих войн Клавэйном, основали колонию на планете-океане, которой дали имя Арарат. Но гибель подступила и сюда. И когда уже казалось, что все кончено, ангелом мщения с небес спустилась нежданная гостья — чтобы предать мученической смерти своего обидчика и подарить остальным призрачный шанс.
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