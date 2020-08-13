Что почитать: сказка Роулинг «Икабог» и фантастика Рейнольдса «Пространство откровения»

Продолжаем рубрику «Что почитать»: на этот раз в нашу программу попали сказка Джоан Роулинг «Икабог», а также второй и третий романы «Трилогии об ингибиторах» Аластера Рейнольдса.

«Икабог»

Джоан Роулинг

10 ноября «Азбука-Аттикус» выпустит на русском языке добрую и захватывающую сказку Джоан Роулинг о страшном монстре — «Икабог». Причем книга будет проиллюстрирована детьми от 7 до 12 лет, которые победят в соответствующем конкурсе.

Когда-то королевство Корникопия было самым богатым и счастливым в мире. Король славился невообразимо красивыми усами. Кондитеры, колбасники, сыровары и виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Всё бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.

«Ковчег спасения» и «Пропасть Искупления»

Аластер Рейнольдс

В сентябре в одном томе выйдут на русском второй и третий романы «Трилогии об ингибиторах» Аластера Рейнольдса — «Ковчег спасения» и «Пропасть Искупления».

Аннотация «Ковчега спасения»:

Расширяя свои владения, покоряя все новые звезды, человечество разделилось на соперничающие фракции. В двадцать шестом веке коллективисты сочленители ведут борьбу со сторонниками «демократической анархии». Когда кажется, что победа уже близка, сочленители обнаруживают в космосе приближающийся рой древних мыслящих машин, которые называют себя ингибиторами и считают своей главной задачей уничтожение любого биологического разума. Сочленители не верят, что им удастся выдержать натиск этого нового врага, и намереваются сбежать, подставив все прочие человеческие племена под удар ингибиторов. Лишь один из них, старый воин Клавэйн, предпочитает остаться, чтобы организовать отчаянное сопротивление…

Аннотация «Пропасти Искупления»: