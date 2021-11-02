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    Новости

    Cinelinx: Disney разрабатывает анимационный сериал про Дарта Мола

    2 ноября 2021
    02.11.2021
    720
    1 минута на чтение
    Cinelix: Disney разрабатывает анимационный сериал про Дарта Мола

    Издание Cinelinx, которое частенько пишет оказывающиеся правдивыми слухи по «Звёздным войнам», сообщает, что в разработке у Disney и Lucasfilm находится анимационный сериал про Дарта Мола.

    Cinelinx делает выводы из слов нескольких источников. Один когда-то рассказывал, что актёры озвучания «Войн клонов» вроде Сэма Уитвера (Дарт Мол),  Ди Бэдли Бейкера (капитан Рекс и другие клоны) и Мэтта Лантера (Энакин Скайуокер) начали записываться для нового проекта. Другой источник говорил, что Disney работает над отдельным проектом о Дарте Моле.

    Один из источников также добавлял, что действие сериала развернётся до событий «Соло» и покажет преступный синдикат Багровый рассвет (который в фильме был переведён как Кримзон Дон). Возможно, к роли Драйдена Воса даже вернётся Пол Беттани — актёр даже разок упоминал о потенциальном возвращении.

    Автор заметки также пишет, что Lucasfilm давно хотели проект про Дарта Мола, вероятно, даже игровой сериал, но в силу некоторых причин (тут автор намекает на историю с Рэем Парком, сыгравшим Мола в первом фильме) отказались от задумки.

    Как бы там ни было, подробностей сюжета и хронологии пока нет. Автор заметки считает, что компания может показать временной период вплоть до событий «Повстанцев», где завершается история Дарта Мола — во второй раз. Анонсировать проект могут уже совсем скоро — 12 ноября, на Disney+ Day.

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