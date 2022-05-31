Да, в триквеле «Соника в кино» появится Шэдоу

Сценаристы «Соника в кино» Патрик Кейси и Джош Миллер недавно подтвердили, что в третьей части полноценно представят ежа Шэдоу.

Его, кстати, мельком показали в финале второго фильма, в котором персонаж очнулся от криосна в капсуле.

Однако, по словам авторов картины, это значит, что они будут заимствовать сюжетные элементы из Sonic Adventure 2 и Shadow the Hedgehog — последняя, кстати, и вовсе провалилась.

В играх Шэдоу создали из ДНК инопланетного лидера Блэк Дума, чтобы найти лекарства от смертельных болезней, но правительство посчитало его угрозой для человечества. Поэтому ежа схватили и «заморозили». А спустя 50 лет его освободил доктор Роботник, чтобы использовать в своих целях.

Предположительно, триквел «Соника в кино» выйдет в 2024 году.