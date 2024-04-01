Дайджест новостей за неделю 25 — 31 марта

Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

В этом выпуске:

✨ Фрэнсис Форд Коппола показал снятый на собственные деньги долгострой «Мегалополис» потенциальным прокатчикам.

✨ Создатель Bioshock Кен Левин наконец-то раскрыл подробности своей новой игры, а Алан Уэйк обратился к Адским Десантникам и поддержал в деле распространения управляемой демократии.

✨ Новые «Пираты Карибского моря» станут перезапуском, а не продолжением серии.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежий выпуск:

Яндекс.Музыка | Apple Podcasts | Mave

Поддерживайте подкаст на Boosty