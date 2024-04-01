Дайджест новостей за неделю 25 — 31 марта

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В этом выпуске:
✨ Фрэнсис Форд Коппола показал снятый на собственные деньги долгострой «Мегалополис» потенциальным прокатчикам.
✨ Создатель Bioshock Кен Левин наконец-то раскрыл подробности своей новой игры, а Алан Уэйк обратился к Адским Десантникам и поддержал в деле распространения управляемой демократии.
✨ Новые «Пираты Карибского моря» станут перезапуском, а не продолжением серии.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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