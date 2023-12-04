Дайджест новостей за неделю 27 ноября – 3 декабря

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В этом выпуске:

✨ На конвенте Comic-Con Experience в Сан-Паулу показали трейлеры Furiosa, Fallout, второго сезона «Дома дракона» и четвёртого сезона «Пацанов».

✨ В сериале Ноя Хоули по вселенной «Чужого» сыграет Тимоти Олифант.

✨ Сценарист первого сезона «Локи» Майкл Уолдрон напишет сценарий к пятым «Мстителям».

✨ Съёмки второго сезона постапокалиптической драмы «Одни из нас» стартуют в феврале.

✨ В Fortnite в ноябре побывало сто миллионов человек.

✨ В январе на русском языке впервые выйдет двенадцатая книга «Колеса времени»

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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