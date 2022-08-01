«Давай называть это войной» — вышел новый трейлер «Андора»

Disney представила полноценный трейлер «Звездных войн: Андор» с Диего Луна («Нарко: Мексика») в главной роли.
Сериалом занимается опытный сценарист Тони Гилрой, который переснял третий акт «Изгоя-один» и консультировал авторов «Карточного домика».
Также в шоу снялись Стеллан Скарсгард («Чернобыль»), Адриа Архона («Благие знамения») и Фиона Шоу («Убивая Еву»).
Вместе с этим стало известно, что премьеру «Андора» немного отложили. Вместо 31 августа сериал выйдет 21 сентября — зато нас ждут сразу три эпизода.
Трейлер
Постер
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