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    Новости

    «Давай называть это войной» — вышел новый трейлер «Андора»

    1 августа 2022
    01.08.2022
    637
    0 минут на чтение
    «Давай называть это войной» — новый трейлер «Андора» — сериал перенесли на сентябрь

    Disney представила полноценный трейлер «Звездных войн: Андор» с Диего Луна («Нарко: Мексика») в главной роли.

    Сериалом занимается опытный сценарист Тони Гилрой, который переснял третий акт «Изгоя-один» и консультировал авторов «Карточного домика».

    Также в шоу снялись Стеллан Скарсгард («Чернобыль»), Адриа Архона («Благие знамения») и Фиона Шоу («Убивая Еву»).

    Вместе с этим стало известно, что премьеру «Андора» немного отложили. Вместо 31 августа сериал выйдет 21 сентября — зато нас ждут сразу три эпизода.

    Трейлер

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    «Давай называть это войной» — вышел новый трейлер «Андора»

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    Редактор
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