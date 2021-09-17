«Давайте отправимся домой»: трейлер второго сезона НФ-сериала «Иная жизнь»

Netflix представил первый трейлер второго сезона своей научно-фантастической саги «Иная жизнь» (Another Life), которая рассказывает о столкновении людей с инопланетянами. В главной роли — Кэти Сэкхофф («Звёздный крейсер „Галактика“», «Мандалорец»).
В центре сюжета — экипаж исследовательского судна под командованием астронавтки Нико Брекинридж (Сэкхофф), который пытается разобраться, откуда на Землю прибыл то ли космический корабль, то ли артефакт инопланетян. Судно отправилось в глубины космоса, а параллельно группа учёных изучает артефакт на Земле.
Во втором сезоне команда сталкивается с наследием расы инопланетян, включая неизученные технологии. С пришельцами из космоса даже удаётся установить контакт благодаря искусственному интеллекту.
Все эпизоды выйдут на стриминге 14 октября.
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