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    Новости

    «Давайте отправимся домой»: трейлер второго сезона НФ-сериала «Иная жизнь»

    17 сентября 2021
    17.09.2021
    1389
    0 минут на чтение

    Netflix представил первый трейлер второго сезона своей научно-фантастической саги «Иная жизнь» (Another Life), которая рассказывает о столкновении людей с инопланетянами. В главной роли — Кэти Сэкхофф («Звёздный крейсер „Галактика“», «Мандалорец»).

    В центре сюжета — экипаж исследовательского судна под командованием астронавтки Нико Брекинридж (Сэкхофф), который пытается разобраться, откуда на Землю прибыл то ли космический корабль, то ли артефакт инопланетян. Судно отправилось в глубины космоса, а параллельно группа учёных изучает артефакт на Земле.

    Во втором сезоне команда сталкивается с наследием расы инопланетян, включая неизученные технологии. С пришельцами из космоса даже удаётся установить контакт благодаря искусственному интеллекту.

    Все эпизоды выйдут на стриминге 14 октября.

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