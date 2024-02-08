Дэйв Батиста и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в постапокалиптическом фильме Afterburn

Дэйв Батиста и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в постапокалиптическом приключенческом фильме под названием Afterburn.

В основу картины ляжет одноименная серия комиксов за авторством Скотта Читвуда от независимого издательства Red 5.

Действие ленты развернется через 10 лет после мощной солнечной вспышки, из-за которой были уничтожены все технологии на Земле.

Батиста исполнит роль бывшего солдата Джейка, который работает охотником за ценными предметами из старого мира. Джексону же досталась второстепенная роль борца за справедливость Валентина.

Режиссером выступает Джей Джей Перри, который приложил руку к франшизам «Джон Уик» и «Форсаж».